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DECART школа студия дизайна интерьера
Дизайнеры Уфа
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

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    • ВАСТУ, ФЕН ШУЙ ДЛЯ КВАРТИРЫ, DECART школа студия дизайна интерьера DECART школа студия дизайна интерьера Гостиная в классическом стиле
    ВАСТУ, ФЕН ШУЙ ДЛЯ КВАРТИРЫ, DECART школа студия дизайна интерьера DECART школа студия дизайна интерьера Гостиная в классическом стиле
    ВАСТУ, ФЕН ШУЙ ДЛЯ КВАРТИРЫ
    ХРУЩЕВКА - дизайн однокомнатной квартиры, DECART школа студия дизайна интерьера DECART школа студия дизайна интерьера Гостиная в скандинавском стиле
    ХРУЩЕВКА - дизайн однокомнатной квартиры, DECART школа студия дизайна интерьера DECART школа студия дизайна интерьера Гостиная в скандинавском стиле
    ХРУЩЕВКА - дизайн однокомнатной квартиры, DECART школа студия дизайна интерьера DECART школа студия дизайна интерьера Гостиная в скандинавском стиле
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    ХРУЩЕВКА - дизайн однокомнатной квартиры
    Наша студия дизайна интерьера создает дизайн-проекты для квартир, загородных домов и коттеджей, ресторанов, кафе, фитнес клубов, осуществляет авторский надзор и декорирование интерьеров. Работаем в Уфе,Москве в других регионах удаленно. Услуги, которые мы осуществляем: - Полный дизайн-проект - Планировочное решение - Авторский надзор Дизайн-проект включает разработку стилистической концепции, несколько вариантов планировочных решений, фотореалистичные 3D-визуализации, полный пакет рабочей документации, авторский надзор. За одиннадцать лет работы мы собрали огромный опыт, и готовы функционально и грамотно спланировать ваше пространство. Создавая гармоничный, уникальный и стильный интерьер. Если вы хотите максимально уменьшить риски совершения ошибок и значительно с экономить то мы сможем вам в этом помочь. А так же можем порекомендовать грамотную бригаду.
    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Курсы дизайна интерьера
    Регионы обслуживания
    Уфа
    Адрес
    Айская 20
    450048 Уфа
    Россия
    +7-9174363636 decart-ufa.ru

    Отзыв

    Артур Шамфалиев
    Заказывал в данной студии дизайн-интерьера квартиры, думаю мне попался хороший дизайнер. Все было сджелано в том стиле, в котром я хотел видеть свою квартиру. Также учли мои мелкие хотелки. Работа выполнена профессиональна.
    около 3 лет назад
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