Наша студия дизайна интерьера создает дизайн-проекты для квартир, загородных домов и коттеджей, ресторанов, кафе, фитнес клубов, осуществляет авторский надзор и декорирование интерьеров. Работаем в Уфе,Москве в других регионах удаленно. Услуги, которые мы осуществляем: - Полный дизайн-проект - Планировочное решение - Авторский надзор Дизайн-проект включает разработку стилистической концепции, несколько вариантов планировочных решений, фотореалистичные 3D-визуализации, полный пакет рабочей документации, авторский надзор. За одиннадцать лет работы мы собрали огромный опыт, и готовы функционально и грамотно спланировать ваше пространство. Создавая гармоничный, уникальный и стильный интерьер. Если вы хотите максимально уменьшить риски совершения ошибок и значительно с экономить то мы сможем вам в этом помочь. А так же можем порекомендовать грамотную бригаду.

Услуги Дизайн интерьера

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