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Dune Interiors
Дизайнеры интерьера Новосибирск
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    • Двухкомнатная квартира на ул. Гоголя, Dune Interiors Dune Interiors балконы Серый
    Двухкомнатная квартира на ул. Гоголя

    Если вашему интерьеру нужен свежий облик, вы обратились по адресу! DUNE INTERIORS — команда профессиональных дизайнеров и менеджеров. Наша задача — создать дизайн-проект, в котором Вы будете чувствовать себя единым целым с интерьером. Будь то ремонт офиса или квартиры, мы всегда руководствуемся пожеланиями клиента и учитываем потребности в комфорте, функциональности и красоте. 


    Наша цель — раскрыть весь потенциал пространства. Мы детально изучаем каждый угол помещения, чтобы не пропустить малейшую возможность найти самое лучшее решение. В ходе работы мы тесно сотрудничаем с Вами на каждом этапе, сверяя наши идеи со вкусами заказчика. 

    Услуги
    Дизайн-проект и Авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Россия и Новосибирск
    Адрес
    Линейная 28
    630049 Новосибирск
    Россия
    +7-9231474276 www.duneinteriors.ru
    Законное владение

    630082, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 26/1, квартира 20

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