Если вашему интерьеру нужен свежий облик, вы обратились по адресу! DUNE INTERIORS — команда профессиональных дизайнеров и менеджеров. Наша задача — создать дизайн-проект, в котором Вы будете чувствовать себя единым целым с интерьером. Будь то ремонт офиса или квартиры, мы всегда руководствуемся пожеланиями клиента и учитываем потребности в комфорте, функциональности и красоте.
Наша цель — раскрыть весь потенциал пространства. Мы детально изучаем каждый угол помещения, чтобы не пропустить малейшую возможность найти самое лучшее решение. В ходе работы мы тесно сотрудничаем с Вами на каждом этапе, сверяя наши идеи со вкусами заказчика.
- Услуги
- Дизайн-проект и Авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Россия и Новосибирск
- Адрес
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Линейная 28
630049 Новосибирск
Россия
+7-9231474276 www.duneinteriors.ru
630082, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 26/1, квартира 20