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Студия Z-Design
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Лофт в ЖК Мишино
    Апартамент на Ходынке в современном британском стиле, Студия Z-Design Студия Z-Design
    Апартамент на Ходынке в современном британском стиле, Студия Z-Design Студия Z-Design
    Апартамент на Ходынке в современном британском стиле
    3-х комнатная квартира в ЖК Царская площадь, Студия Z-Design Студия Z-Design
    3-х комнатная квартира в ЖК Царская площадь, Студия Z-Design Студия Z-Design
    3-х комнатная квартира в ЖК Царская площадь
    Квартира на Соколе в американском стиле с элементами Art déco, Студия Z-Design Студия Z-Design
    Квартира на Соколе в американском стиле с элементами Art déco, Студия Z-Design Студия Z-Design
    Квартира на Соколе в американском стиле с элементами Art déco
    Квартира в ЖК Сердже столицы для сдачи в аренду, Студия Z-Design Студия Z-Design
    Квартира в ЖК Сердже столицы для сдачи в аренду, Студия Z-Design Студия Z-Design
    Квартира в ЖК Сердже столицы для сдачи в аренду
    Студия на Ходынке в стиле Лагом, Студия Z-Design Студия Z-Design
    Студия на Ходынке в стиле Лагом, Студия Z-Design Студия Z-Design
    Студия на Ходынке в стиле Лагом

    Наша архитектурно-строительная студия Z-design осуществляет весь комплекс решений для подготовки интерьера "с нуля" к заселению.

    Мы полностью берем на себя:

    • Разработку концепции интерьера и подготовку дизайн проекта

    • Составление сметы с учетом имеющегося бюджета

    • Организацию ремонтных работ с учетом новых технологий и методик

    • Привлечение узкоспециализированных специалистов для отдельных видов работ

    • Закупку строительных и отделочных материалов

    • Комплектация объекта мебелью и декором

    • Авторский надзор и управление проектом

    • Видеотрансляцию ремонтных работ в режиме он-лайнА вам мы оставляем только приятное:

    • подбор планировки

    • согласование сметы

    • выбор дизайна

    • он-лайн наблюдение за ремонтом

    Мы идеально подходим для тех, кто:

    — не имеет свободного времени заниматься ремонтом

    — располагает ограниченным бюджетом на проведение ремонта

    — затрудняется с выбором стиля для будущего интерьера

    — не знает, где купить качественные отделочные материалы и мебель

    — хочет получить уютный интерьер с интересной концепцией в рамках разумного бюджета

    Стоимость наших услуг рассчитывается исходя из площади помещения и сложности работ:

    • Разработка Дизайн-проекта - от 1800 руб/м2

    • Ремонтные работы - 10000 руб/м2

    • Авторский надзор и управление ремонтом - 4000 руб/м2

    Зоя Малашкина

    Руководитель студии Z-Design

    📌 Дизайн интерьера, 📌 Ремонт под ключ, 📌 Авторский надзор, 📌 Приобретение материалов, 📌 Управление проектами, 📌 Подбор отделки и мебели

    Услуги
    Дизайн и ремонт интерьеров
    Регионы обслуживания
    Москва, Московская область и Россия
    Награды компании
    В 2020 году студии Z-Design присуждена премия «Best of Houzz 2020» в номинации «Клиентский сервис»
    Адрес
    Москва, Ходынский бульвар д.2
    125252 Москва, Россия
    Россия
    +7-9037443373 zoya-design.com
    Законное владение

    Москва, Ходынский бульвар д.2

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