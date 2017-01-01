Наша архитектурно-строительная студия Z-design осуществляет весь комплекс решений для подготовки интерьера "с нуля" к заселению.
Мы полностью берем на себя:
• Разработку концепции интерьера и подготовку дизайн проекта
• Составление сметы с учетом имеющегося бюджета
• Организацию ремонтных работ с учетом новых технологий и методик
• Привлечение узкоспециализированных специалистов для отдельных видов работ
• Закупку строительных и отделочных материалов
• Комплектация объекта мебелью и декором
• Авторский надзор и управление проектом
• Видеотрансляцию ремонтных работ в режиме он-лайнА вам мы оставляем только приятное:
• подбор планировки
• согласование сметы
• выбор дизайна
• он-лайн наблюдение за ремонтом
Мы идеально подходим для тех, кто:
— не имеет свободного времени заниматься ремонтом
— располагает ограниченным бюджетом на проведение ремонта
— затрудняется с выбором стиля для будущего интерьера
— не знает, где купить качественные отделочные материалы и мебель
— хочет получить уютный интерьер с интересной концепцией в рамках разумного бюджета
Стоимость наших услуг рассчитывается исходя из площади помещения и сложности работ:
• Разработка Дизайн-проекта - от 1800 руб/м2
• Ремонтные работы - 10000 руб/м2
• Авторский надзор и управление ремонтом - 4000 руб/м2
Зоя Малашкина
Руководитель студии Z-Design
📌 Дизайн интерьера, 📌 Ремонт под ключ, 📌 Авторский надзор, 📌 Приобретение материалов, 📌 Управление проектами, 📌 Подбор отделки и мебели
- Услуги
- Дизайн и ремонт интерьеров
- Регионы обслуживания
- Москва, Московская область и Россия
- Награды компании
- В 2020 году студии Z-Design присуждена премия «Best of Houzz 2020» в номинации «Клиентский сервис»
- Адрес
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Москва, Ходынский бульвар д.2
125252 Москва, Россия
Россия
+7-9037443373 zoya-design.com
Москва, Ходынский бульвар д.2