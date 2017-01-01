Наша архитектурно-строительная студия Z-design осуществляет весь комплекс решений для подготовки интерьера "с нуля" к заселению.

Мы полностью берем на себя:

• Разработку концепции интерьера и подготовку дизайн проекта

• Составление сметы с учетом имеющегося бюджета

• Организацию ремонтных работ с учетом новых технологий и методик

• Привлечение узкоспециализированных специалистов для отдельных видов работ

• Закупку строительных и отделочных материалов

• Комплектация объекта мебелью и декором

• Авторский надзор и управление проектом

• Видеотрансляцию ремонтных работ в режиме он-лайнА вам мы оставляем только приятное:

• подбор планировки

• согласование сметы

• выбор дизайна

• он-лайн наблюдение за ремонтом

Мы идеально подходим для тех, кто:

— не имеет свободного времени заниматься ремонтом

— располагает ограниченным бюджетом на проведение ремонта

— затрудняется с выбором стиля для будущего интерьера

— не знает, где купить качественные отделочные материалы и мебель

— хочет получить уютный интерьер с интересной концепцией в рамках разумного бюджета

Стоимость наших услуг рассчитывается исходя из площади помещения и сложности работ:

• Разработка Дизайн-проекта - от 1800 руб/м2

• Ремонтные работы - 10000 руб/м2

• Авторский надзор и управление ремонтом - 4000 руб/м2

Зоя Малашкина

Руководитель студии Z-Design

📌 Дизайн интерьера, 📌 Ремонт под ключ, 📌 Авторский надзор, 📌 Приобретение материалов, 📌 Управление проектами, 📌 Подбор отделки и мебели