Студия дизайна интерьера Kleverc предоставляет услуги по дизайну интерьера квартир, домов, офисов, ресторанов, кафе, салонов красоты. В дизайн-проект входят – планировочные решения, фотореалистичные 3d визуализации и полный пакет чертежей для строительной бригады и для изготовления мебели. Также подбираем отделочные материалы и даем рекомендации по выбору мебели, техники, освещения и др. Также выполняем ремонт под ключ и авторский надзор за ремонтом или строительством. Мы создает только стильные, уникальные и удобные интерьеры.