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Kleverc
Дизайнеры интерьера Черкассы
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
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    • Дизайн квартиры Черкассы, Kleverc Kleverc Маленькие кухни Кирпичи Черный
    Дизайн квартиры Черкассы
    Дизайн Частного дома., Kleverc Kleverc Гостиная в классическом стиле Мрамор Бежевый
    Дизайн Частного дома., Kleverc Kleverc Гостиная в классическом стиле Мрамор Серый
    Дизайн Частного дома., Kleverc Kleverc Гостиная в классическом стиле ДСП Зеленый
    Дизайн Частного дома.
    Дизайн интерьера квартиры , Kleverc Kleverc Гостиная в стиле минимализм ДСП Бежевый
    Дизайн интерьера квартиры , Kleverc Kleverc Спальня в стиле минимализм
    Дизайн интерьера квартиры , Kleverc Kleverc Спальня в стиле минимализм
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    Дизайн интерьера квартиры

    Студия дизайна интерьера Kleverc предоставляет услуги по дизайну интерьера квартир, домов, офисов, ресторанов, кафе, салонов красоты. В дизайн-проект входят – планировочные решения, фотореалистичные 3d визуализации и полный пакет чертежей для строительной бригады и для изготовления мебели. Также подбираем отделочные материалы и даем рекомендации по выбору мебели, техники, освещения  и др.  Также выполняем ремонт под ключ и авторский надзор за ремонтом или строительством.  Мы создает только стильные, уникальные и удобные интерьеры.  

    Услуги
    • interior design
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    • дизайн квартиры Черкассы
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    Регионы обслуживания
    • Черкассы
    • Киев
    • Украина
    • Россия
    Адрес
    Смелянская 44, оф.403
    18000 Черкассы
    Украина
    +380-938326386 kleverc.com

    Отзыв

    Tanya Radetska
    почти 3 года назад
    tatta m
    почти 3 года назад
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