Студия дизайна интерьера Kleverc предоставляет услуги по дизайну интерьера квартир, домов, офисов, ресторанов, кафе, салонов красоты. В дизайн-проект входят – планировочные решения, фотореалистичные 3d визуализации и полный пакет чертежей для строительной бригады и для изготовления мебели. Также подбираем отделочные материалы и даем рекомендации по выбору мебели, техники, освещения и др. Также выполняем ремонт под ключ и авторский надзор за ремонтом или строительством. Мы создает только стильные, уникальные и удобные интерьеры.
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- Регионы обслуживания
- Черкассы
- Киев
- Украина
- Россия
- Адрес
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Смелянская 44, оф.403
18000 Черкассы
Украина
+380-938326386 kleverc.com