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Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • легкая классика, Арт-мастерская "РЕПЛИКА" Арт-мастерская 'РЕПЛИКА' Гостиная в классическом стиле
    легкая классика, Арт-мастерская "РЕПЛИКА" Арт-мастерская 'РЕПЛИКА' Гостиная в классическом стиле
    легкая классика, Арт-мастерская "РЕПЛИКА" Арт-мастерская 'РЕПЛИКА' Кухня в классическом стиле
    +22
    легкая классика
    дом "Жемчуг и палисандр", Арт-мастерская "РЕПЛИКА" Арт-мастерская 'РЕПЛИКА' Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    дом "Жемчуг и палисандр", Арт-мастерская "РЕПЛИКА" Арт-мастерская 'РЕПЛИКА' Гостиные в эклектичном стиле
    дом "Жемчуг и палисандр", Арт-мастерская "РЕПЛИКА" Арт-мастерская 'РЕПЛИКА' Гостиные в эклектичном стиле
    +16
    дом "Жемчуг и палисандр"
    Французская лазурь, Арт-мастерская "РЕПЛИКА" Арт-мастерская 'РЕПЛИКА' Гостиные в эклектичном стиле
    Французская лазурь, Арт-мастерская "РЕПЛИКА" Арт-мастерская 'РЕПЛИКА' Гостиные в эклектичном стиле
    Французская лазурь, Арт-мастерская "РЕПЛИКА" Арт-мастерская 'РЕПЛИКА' Гостиные в эклектичном стиле
    +15
    Французская лазурь

    Создание

    дизайн проекта

    •    Согласование и утверждение проекта

    •    Ведение авторского надзора

    •    Организация и контроль смежников и строителей

    •    Комплектация объекта

    Мы с равной любовью создаем как коммерческие, так и жилые интерьеры. В портфолио выполненные объекты от 60 квадратных метров и до 1200 метров, малогабаритные квартиры и рестораны. Мы выполняли объекты на Рублево-успенском шоссе  для частных клиентов и  сотрудничаем с девелоперами и застройщиками.

    Услуги
    • Дизайн интерьера коммерческих и жилых объектов
    • авторский надзор и комплектация объектов
    • ландшафтный дизайн и архитектура
    Регионы обслуживания
    • город Москва
    • г. Москва
    • Москва и МО
    • Москва и Московская обл.
    Награды компании
    • Наши проекты опубликованы в ведущих специализированных изданиях России – «Красивые квартиры», «Идеи вашего дома», «Роскошный дом» и др.
    • Ежегодно  Участвуем в международных выставках по дизайну,
    • Поездки в Милан, Болонью, Венецию на выставки и на фабрики производителей предметов интерьера.
    Адрес
    Molodcova 19 r/2
    03346 Москва
    Россия
    +7-9151572877 www.art-replico.ru

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