Создание
дизайн проекта
• Согласование и утверждение проекта
• Ведение авторского надзора
• Организация и контроль смежников и строителей
• Комплектация объекта
Мы с равной любовью создаем как коммерческие, так и жилые интерьеры. В портфолио выполненные объекты от 60 квадратных метров и до 1200 метров, малогабаритные квартиры и рестораны. Мы выполняли объекты на Рублево-успенском шоссе для частных клиентов и сотрудничаем с девелоперами и застройщиками.
- Услуги
- Дизайн интерьера коммерческих и жилых объектов
- авторский надзор и комплектация объектов
- ландшафтный дизайн и архитектура
- Регионы обслуживания
- город Москва
- г. Москва
- Москва и МО
- Москва и Московская обл.
- Награды компании
- Наши проекты опубликованы в ведущих специализированных изданиях России – «Красивые квартиры», «Идеи вашего дома», «Роскошный дом» и др.
- Ежегодно Участвуем в международных выставках по дизайну,
- Поездки в Милан, Болонью, Венецию на выставки и на фабрики производителей предметов интерьера.
- Адрес
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Molodcova 19 r/2
03346 Москва
Россия
+7-9151572877 www.art-replico.ru