Создание

дизайн проекта

• Согласование и утверждение проекта

• Ведение авторского надзора

• Организация и контроль смежников и строителей

• Комплектация объекта

Мы с равной любовью создаем как коммерческие, так и жилые интерьеры. В портфолио выполненные объекты от 60 квадратных метров и до 1200 метров, малогабаритные квартиры и рестораны. Мы выполняли объекты на Рублево-успенском шоссе для частных клиентов и сотрудничаем с девелоперами и застройщиками.