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Maison design
Дизайнеры интерьера Moscow
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Картмазово, Maison design Maison design
    Картмазово, Maison design Maison design
    Картмазово, Maison design Maison design
    +7
    Картмазово
    Поведники , Maison design Maison design
    Поведники , Maison design Maison design
    Поведники , Maison design Maison design
    +8
    Поведники
    Санкт-Петербург , Maison design Maison design
    Санкт-Петербург , Maison design Maison design
    Санкт-Петербург , Maison design Maison design
    +6
    Санкт-Петербург

    Смелые и оригинальные концепции студии Maisondesign нашли воплощение во многих изветсных домах столицы. В основе нашей работы непревзойденное сочетание внимания к деталям и индивидуальности каждого проекта в соответствии с предпочтениями заказчика.

    Мы исповедуем целостный подход к проекту от разработки концепции до полной комплектации помещения всеми элементами интерьера.  Наша команда состоит из высокопрофессиональных дизайнеров и бренд менеджеров, обеспечивающих использование в наших проектах предметов интерьера из самых современных коллекций ведущих мировых фабрик.  Постоянное прямое взаимодействие с европейскими производителями позволяет предлагать сочетание самых свежих и смелых идей дизайна помещений.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • комплектация мебелью и аксессуарами
    Регионы обслуживания
    • г. Москва
    • Москва и МО
    • г. Санкт-Петербург
    • г.Калининград
    • Moscow
    Адрес
    127434 Moscow
    Россия
    +7-4954103163 maisondesign.ru
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