Смелые и оригинальные концепции студии Maisondesign нашли воплощение во многих изветсных домах столицы. В основе нашей работы непревзойденное сочетание внимания к деталям и индивидуальности каждого проекта в соответствии с предпочтениями заказчика.

Мы исповедуем целостный подход к проекту от разработки концепции до полной комплектации помещения всеми элементами интерьера. Наша команда состоит из высокопрофессиональных дизайнеров и бренд менеджеров, обеспечивающих использование в наших проектах предметов интерьера из самых современных коллекций ведущих мировых фабрик. Постоянное прямое взаимодействие с европейскими производителями позволяет предлагать сочетание самых свежих и смелых идей дизайна помещений.