Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Честный ремонт
Переделка и ремонт Уфа
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (7)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн и ремонт квартиры в ЖК Грин Парк, Честный ремонт Честный ремонт Встроенные кухни Дерево Бежевый
    Дизайн и ремонт квартиры в ЖК Грин Парк

    Отделочная компания «ЧЕСТНЫЙ РЕМОНТ» предлагает следующие виды услуг:


    — Ремонт квартир, отделка коттеджей под ключ;

    — Монтаж коммуникаций (электрика, сантехника, отопление, вентиляция);

    Изготовление дизайн проектов и авторский надзор;

    — Снабжение материалами.


    Качественный ремонт любой сложности без головной боли и бесконечного высасывания денег!


    Услуги
    Дизайн интерьера, Ремонт квартир и Отделка коттеджей
    Регионы обслуживания
    Уфа
    Адрес
    Адмирала Макарова 5/1
    400085 Уфа
    Россия
    +7-9279494962 ufaotdelka.ru

    Отзыв

    Гузель Зенногурова
    Заказывали ремонт в своей квартире. Работают качественно, без лишних разговоров и вопросов. Уклались в сроки которые были нам необходимы, первое сентября было на носу. В общем остались довольны качеством выполненных работ. Рекомендуем! P.S. Отдельное спасибо Марселю и Ярославу.
    больше 9 лет назад
    Максим Хорошин
    Заказывал услугу ремонта квартиры в новостройке у данной компании. Остался вполне доволен результатом. Правда, на пять дней не уклались в срок. Самое главное работы выполнены качественно и что самое главное весь процесс ремонта прошел без всевозможных надувательств и обмана. Могу только посоветовать.
    больше 9 лет назад
    Сергей Сова
    Заказывал отделку двушки под ключ. Ремонт действительно честный, смета оказалась по цене ниже чем у конкурентов, до них обращался в три фирмы. Прорабу Ильдару отдельное спасибо - все время был на связи. Периодически присылали мне фотоотчет, так как ездить и все проверять у меня не было возможности. Доволен, работы выполнены качественно. Еще раз спасибо.
    больше 4 лет назад
    Показать все отзывы – 7
      Add SEO element