Отделочная компания «ЧЕСТНЫЙ РЕМОНТ» предлагает следующие виды услуг:
— Ремонт квартир, отделка коттеджей под ключ;
— Монтаж коммуникаций (электрика, сантехника, отопление, вентиляция);
— Изготовление дизайн проектов и авторский надзор;
— Снабжение материалами.
Качественный ремонт любой сложности без головной боли и бесконечного высасывания денег!
- Услуги
- Дизайн интерьера, Ремонт квартир и Отделка коттеджей
- Регионы обслуживания
- Уфа
- Адрес
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Адмирала Макарова 5/1
400085 Уфа
Россия
+7-9279494962 ufaotdelka.ru