Freedesstudio — команда профессиональных моделеров, визуализаторов и 3д

аниматоров, за плечами которых более 4 лет опыта работы с архитектурной визуализацией. Мы создаем продукт, с помощью которого можно наглядно представить заказчику его проект. Среди наших клиентов как крупные архитектурные бюро, так и частные дизайнеры интерьеров. За время существования в студии выработаны определенные стандарты качества, благодаря которым наши клиенты всегда получают 3д визуализации высочайшего уровня. Мы создали сплоченную команду 3д визуализаторов, которая сможет выполнить для вас огромной объем работы по 3d визуализации в кратчайшие сроки. Наши заказчики не беспокоятся о срыве сроков и знают, что проект будет сдан вовремя, поскольку над одним проектом могут работать сразу несколько 3д визуализаторов. Наличие собственной рендер-фермы позволяет сократить время на просчет визуализации и тем самым как можно быстрее сдать Вам проект. Мы будем рады видеть Вас в числе наших клиентов. Обращаясь к нам, Вы можете быть уверены, что все Ваши идеи будут переданы максимально точно и красиво.