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Соло
Мебель и аксессуары Москва
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    • Кухня "Фаго", Соло Соло КухняКухонная мебель Дерево Белый
    Кухня "Фаго", Соло Соло КухняКухонная мебель Дерево Белый
    Кухня "Фаго", Соло Соло КухняКухонная мебель Дерево Белый
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    Кухня "Фаго"
    Компания "Соло" предлагает вашему вниманию коллекцию межкомнатных дверей и раздвижных перегородок из массива ценных пород деревьев и МДФ, а так-же крашеные двери или двери под покраску, раздвижные двери, мебель, стеновые панели и многое другое. Мы располагаем собственным производством дверей. Производим двери на современном оборудовании, используем качественные, экологически чистые материалы, осуществляем постоянный контроль за качеством. У нас Вы можете купить межкомнатные двери от производителя по приемлемой стоимости без посредников и дополнительных наценок, при этом Вы приобретете продукцию высокого качества! Обращаем Ваше внимание на то, что это не только индустриальное производство, но ещё и ручная работа, поэтому можем притворить в жизнь любое дизайнерское решение. Наша компания отличается личностным подходом к каждому клиенту. Мы создаем неограниченную в стилевом и художественном решении продукцию(цветовой классификатор RAL и WOOD COLOR); авангард, классика, использование технологий старения (патина). Мы идеально впишем отдельные элементы мебели в существующий интерьер: двери и шкафы, паркет и стеновые панели, тумбочка и кровать, кухня и рабочий стол и т.д.
    Услуги
    Элитная мебель Двери
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Нахимовский пр-т, 24, Expo Stroy, павильон 3, ряд 13, место 442
    117218 Москва
    Россия
    salon-solo.ru
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