conceptmaster — команда профессионалов, страстно влюбленных в свое дело, объединившихся с одной целью — создать индивидуальный образ Вашего интерьера и помочь вам воплотить его в жизнь. Свою любовь к делу мы стремимся передать и нашим клиентам, вложив все свои знания и опыт в создание их дома, офиса или другого пространства для жизни.Наша студия предлагает широкий спектр услуг в области проектирования жилых и общественных интерьеров. Дизайн квартиры или коттеджа в исполнении наших специалистов — это всегда эксклюзивный проект, созданный с учетом всех пожеланий клиента, его индивидуальности, а также конструктивных особенностей помещения. Из множества путей и вариантов выбираем тот единственный, который будет отвечать всем ожиданиям клиента.Среди наших проектов: квартиры и загородные дома, офисы и бары, рестораны и кафе. Каждый день мы открываем новые грани в своей работе. Мы завоевали репутацию и доверие наших клиентов, именно поэтому нас рекомендуют друзьям и знакомым!С нами легко работать!