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Концепт Мастер
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Гостиная кухня в коттедже под Екатеринбургом., Концепт Мастер Концепт Мастер Гостиная в стиле минимализм МДФ Бежевый
    Гостиная кухня в коттедже под Екатеринбургом., Концепт Мастер Концепт Мастер Гостиная в стиле минимализм МДФ Белый
    Гостиная кухня в коттедже под Екатеринбургом., Концепт Мастер Концепт Мастер Кухонные блоки МДФ Коричневый
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    Гостиная кухня в коттедже под Екатеринбургом.

    conceptmaster — команда профессионалов, страстно влюбленных в свое дело, объединившихся с одной целью — создать индивидуальный образ Вашего интерьера и помочь вам воплотить его в жизнь. Свою любовь к делу мы стремимся передать и нашим клиентам, вложив все свои знания и опыт в создание их дома, офиса или другого пространства для жизни.Наша студия предлагает широкий спектр услуг в области проектирования жилых и общественных интерьеров. Дизайн квартиры или коттеджа в исполнении наших специалистов — это всегда эксклюзивный проект, созданный с учетом всех пожеланий клиента, его индивидуальности, а также конструктивных особенностей помещения. Из множества путей и вариантов выбираем тот единственный, который будет отвечать всем ожиданиям клиента.Среди наших проектов: квартиры и загородные дома, офисы и бары, рестораны и кафе. Каждый день мы открываем новые грани в своей работе. Мы завоевали репутацию и доверие наших клиентов, именно поэтому нас рекомендуют друзьям и знакомым!С нами легко работать!

    Услуги
    • - разработка концепции интерьера; – планировичное решение; – 3D визуализацию всех помещений; – полный комплект чертежей; – подбор отделочных материалов с указанием площадей
    • количества и наименование материала; -спецификации по дверям
    • сантехники
    • мебели
    • освещения
    • декоративных элементов
    • напольных покрытий
    • настенных покрытий
    • плитки; – выезды на подбор материалов; – авторский надзор за ходом строительных работ.
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    Регионы обслуживания
    Свердловская область, Москва и Екатеринбург
    Адрес
    620109 Екатеринбург
    Россия
    +7-9221377139 concept-master.ru
    Законное владение

    620109, Свердловская обл., Екатеринбург, Красноуральская 25, кв 42.

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