Спроектируем и воплотим в жизнь авторский дизайн интерьера современной квартиры или загородного дома. Используем интересные и продуманные технические решения, позволяющие создать красивый, функциональный интерьер, соответствующий запросам клиента. Осуществляем подбор мебели ,аксессуаров, строительных материалов. С помощью мебельного производства спроектируем для интерьера любую индивидуальную корпусную мебель: прихожие, кухни, гостиные, спальни, детские, шкафы-купе и т.п . Разработаем и подберем текстильный дизайн для Вашего интерьера,проконтролируем пошив и установку штор и карнизов.Сделаем красивую презентацию Вашего проекта - 3D визуализацию,которая позволит увидеть готовый интерьер еще до его реализации.
- Услуги
- Проектирование интерьеров
- декорирование
- корпусная мебель
- подбор и пошив штор
- Регионы обслуживания
- г.Москва
- Петербург и другие города России
- Награды компании
- постоянный участник передачи
Фазендана Первом канале, мои статьи и работы можно так же увидеть в онлайн изданиях Houzz, Inmyroom, Roomble,homify
- Адрес
-
Байкальская 33/1,2 подъезд,кв 35
107207 Москва
Россия
+7-9154043591 vitadizign.com