Нужен ли дизайнер для ремонта

Вопрос, которым задаются многие новоселы и те, кто собирается ими стать: нужен ли дизайнер для ремонта? Ответ зависит от многих факторов, и это не только деньги. Может, у вас у самих есть способности к оформлению интерьеров? Или…

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