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студия Виталии Романовской
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 12Проекты (12) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Первым делом самолеты, студия Виталии Романовской студия Виталии Романовской Ванная комната в стиле кантри
    Первым делом самолеты, студия Виталии Романовской студия Виталии Романовской Ванная комната в стиле кантри
    Первым делом самолеты, студия Виталии Романовской студия Виталии Романовской Лестницы
    +6
    Первым делом самолеты
    Гостевой домик, студия Виталии Романовской студия Виталии Романовской Кухня в стиле кантри
    Гостевой домик, студия Виталии Романовской студия Виталии Романовской Столовая комната в стиле кантри
    Гостевой домик, студия Виталии Романовской студия Виталии Романовской Кухня в стиле кантри
    +6
    Гостевой домик
    "Кошкин дом"", студия Виталии Романовской студия Виталии Романовской Гостиная в классическом стиле
    "Кошкин дом"", студия Виталии Романовской студия Виталии Романовской Кухня в классическом стиле
    "Кошкин дом"", студия Виталии Романовской студия Виталии Романовской Кухня в классическом стиле
    +6
    "Кошкин дом""
    кухня столовая, студия Виталии Романовской студия Виталии Романовской Дерево Бежевый
    кухня столовая, студия Виталии Романовской студия Виталии Романовской Гостиная в классическом стиле Дерево Бежевый
    кухня столовая
    сталинка, студия Виталии Романовской студия Виталии Романовской Столовая комната в классическом стиле Дерево Коричневый
    сталинка, студия Виталии Романовской студия Виталии Романовской Гостиная в классическом стиле
    сталинка
    "Дворянское гнездо", студия Виталии Романовской студия Виталии Романовской Спальня в стиле кантри
    "Дворянское гнездо", студия Виталии Романовской студия Виталии Романовской Спальня в стиле кантри
    "Дворянское гнездо", студия Виталии Романовской студия Виталии Романовской Спальня в стиле кантри
    +15
    "Дворянское гнездо"
    Показать все 12 проекты

     Спроектируем и воплотим в жизнь авторский дизайн интерьера современной квартиры или загородного дома. Используем интересные и продуманные технические  решения, позволяющие создать красивый, функциональный  интерьер, соответствующий  запросам клиента. Осуществляем подбор мебели ,аксессуаров, строительных материалов. С помощью мебельного производства спроектируем для интерьера любую индивидуальную корпусную мебель: прихожие, кухни, гостиные, спальни, детские, шкафы-купе и т.п . Разработаем и подберем текстильный дизайн для Вашего интерьера,проконтролируем пошив и установку штор и карнизов.Сделаем красивую презентацию Вашего проекта - 3D визуализацию,которая позволит увидеть готовый интерьер еще до его реализации.

    Услуги
    • Проектирование интерьеров
    • декорирование
    • корпусная мебель
    • подбор и пошив штор
    Регионы обслуживания
    • г.Москва
    • Петербург и другие города России
    Награды компании
    постоянный участник передачи Фазенда на Первом канале, мои статьи и работы можно так же увидеть в онлайн изданиях Houzz, Inmyroom, Roomble,homify
    Адрес
    Байкальская 33/1,2 подъезд,кв 35
    107207 Москва
    Россия
    +7-9154043591 vitadizign.com

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