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ДиванчиК
Мебель и аксессуары Иваново
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Отзыв (1)
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  • Стать Премиум
    • Мы делаем все, чтобы отдых на наших диванах, креслах, стульях был максимально комфортным, а сон на наших кроватях приносил легкость и наслаждение. Каждая из наших работ не просто соответствует современным тенденциям, но и является произведением искусства, мгновенно попадая в центр всеобщего внимания. Команда разработчиков, инженеров, столяров, закройщиц, портних и обивщиков - вручную изготавливает и подгоняет каждый элемент. ​ Наше главное отличие - МЫ ОГРАНИЧЕНЫ ЛИШЬ ВАШЕЙ ФАНТАЗИЕЙ. ​ Мы изготавливаем мягкую мебель по Вашим эскизам, рисункам, фото и видео. Для Вас, - мягкая мебель с любыми наполнителями, более 12 000 вариантов обивки, все существующие механизмы, ответственное отношение каждого члена нашей команды. Мы не занимаемся потоковым производством, - поэтому каждый наш шедевр уникален.
    Услуги
    • изготовление мягкой мебели
    • мягкая мебель на заказ
    • стеновые панели
    • изготовление на заказ диваны
    • изготовление на заказ кресла изготовление на заказ кровати
    Регионы обслуживания
    • Иваново
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Нижний Новгород
    • Владимир
    Адрес
    ул. Громобоя, д. 3 Б
    153002 Иваново
    Россия
    +7-9303301202 www.divanchik37.com

    Отзыв

    Таиша Беззаботная
    Отличный магазин мягкой мебели. Я здесь нашла, то что искала!!! Отличное качество. Советую!
    больше 3 лет назад
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