Мы делаем все, чтобы отдых на наших диванах, креслах, стульях был максимально комфортным, а сон на наших кроватях приносил легкость и наслаждение. Каждая из наших работ не просто соответствует современным тенденциям, но и является произведением искусства, мгновенно попадая в центр всеобщего внимания. Команда разработчиков, инженеров, столяров, закройщиц, портних и обивщиков - вручную изготавливает и подгоняет каждый элемент. ​ Наше главное отличие - МЫ ОГРАНИЧЕНЫ ЛИШЬ ВАШЕЙ ФАНТАЗИЕЙ. ​ Мы изготавливаем мягкую мебель по Вашим эскизам, рисункам, фото и видео. Для Вас, - мягкая мебель с любыми наполнителями, более 12 000 вариантов обивки, все существующие механизмы, ответственное отношение каждого члена нашей команды. Мы не занимаемся потоковым производством, - поэтому каждый наш шедевр уникален.

Услуги изготовление мягкой мебели

мягкая мебель на заказ

стеновые панели

изготовление на заказ диваны

изготовление на заказ кресла изготовление на заказ кровати Регионы обслуживания Иваново

Москва

Санкт-Петербург

Нижний Новгород

Владимир Адрес ул. Громобоя, д. 3 Б

153002 Иваново

Россия

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