Мы делаем все, чтобы отдых на наших диванах, креслах, стульях был максимально комфортным, а сон на наших кроватях приносил легкость и наслаждение. Каждая из наших работ не просто соответствует современным тенденциям, но и является произведением искусства, мгновенно попадая в центр всеобщего внимания. Команда разработчиков, инженеров, столяров, закройщиц, портних и обивщиков - вручную изготавливает и подгоняет каждый элемент. Наше главное отличие - МЫ ОГРАНИЧЕНЫ ЛИШЬ ВАШЕЙ ФАНТАЗИЕЙ. Мы изготавливаем мягкую мебель по Вашим эскизам, рисункам, фото и видео. Для Вас, - мягкая мебель с любыми наполнителями, более 12 000 вариантов обивки, все существующие механизмы, ответственное отношение каждого члена нашей команды. Мы не занимаемся потоковым производством, - поэтому каждый наш шедевр уникален.
- Услуги
- изготовление мягкой мебели
- мягкая мебель на заказ
- стеновые панели
- изготовление на заказ диваны
- изготовление на заказ кресла изготовление на заказ кровати
- Регионы обслуживания
- Иваново
- Москва
- Санкт-Петербург
- Нижний Новгород
- Владимир
- Адрес
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ул. Громобоя, д. 3 Б
153002 Иваново
Россия
+7-9303301202 www.divanchik37.com