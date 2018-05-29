Строительная компания РРК занимается загородным строительством уже более 14 лет. Романов Рустам, руководитель РРК, является членом правления Национального Кровельного Союза. Участвует в разработках СП 17.13330.2017 «Кровли», занимается развитием строительной отрасли. Открыл Академию Строительства, где читает лекции и ведёт практические занятия для строителей и монтажников. Мы можем построить загородный дом в комплексе «под ключ». Можем приступить к работам на этапе отделки фасада или возведения кровли.
- Услуги
- Проектирование
- Устройство фундамента
- Отделка фасада
- Монтаж кровли
- Инженерные коммуникации
- Внутренняя отделка
- Ландшафт
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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Светлановский пр. 60, корп. 3
195269 Санкт-Петербург
Россия
+7-9119227082 rrk-stroy.ru