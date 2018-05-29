Строительная компания РРК занимается загородным строительством уже более 14 лет. Романов Рустам, руководитель РРК, является членом правления Национального Кровельного Союза. Участвует в разработках СП 17.13330.2017 «Кровли», занимается развитием строительной отрасли. Открыл Академию Строительства, где читает лекции и ведёт практические занятия для строителей и монтажников. Мы можем построить загородный дом в комплексе «под ключ». Можем приступить к работам на этапе отделки фасада или возведения кровли.