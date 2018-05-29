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СК РРК
Строители Санкт-Петербург
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Реконструкция загородного дома. Фасад из клинкерной плитки ROBEN.
    Сказочный дом из оцилиндрованного бревна., СК РРК СК РРК Деревянные дома Дерево Коричневый
    Сказочный дом из оцилиндрованного бревна., СК РРК СК РРК Деревянные дома Дерево Коричневый
    Сказочный дом из оцилиндрованного бревна., СК РРК СК РРК Деревянные дома Дерево Коричневый
    +2
    Сказочный дом из оцилиндрованного бревна.
    Деконструктивизм в частной архитектуре., СК РРК СК РРК Загородные дома Металл Серый
    Деконструктивизм в частной архитектуре., СК РРК СК РРК Загородные дома Металл Серый
    Деконструктивизм в частной архитектуре., СК РРК СК РРК Загородные дома Металл Серый
    +2
    Деконструктивизм в частной архитектуре.

    Строительная компания РРК занимается загородным строительством уже более 14 лет. Романов Рустам, руководитель РРК, является членом правления Национального Кровельного Союза. Участвует в разработках СП 17.13330.2017 «Кровли», занимается развитием строительной отрасли. Открыл Академию Строительства, где читает лекции и ведёт практические занятия для строителей и монтажников. Мы можем построить загородный дом в комплексе «под ключ».  Можем приступить к работам на этапе отделки фасада или возведения кровли. 

    Услуги
    • Проектирование
    • Устройство фундамента
    • Отделка фасада
    • Монтаж кровли
    • Инженерные коммуникации
    • Внутренняя отделка
    • Ландшафт
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Светлановский пр. 60, корп. 3
    195269 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9119227082 rrk-stroy.ru
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