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ArtForm
Художники и ремесленники Москва
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    Купание Апполона, ArtForm ArtForm Сад Аксессуары и декор
    Купание Апполона, ArtForm ArtForm Сад Аксессуары и декор
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    Купание Апполона

    ArtFrom.Net представляет

    Роскошные изделия из натурального мрамора итальянской студии художественной обработки камня “Italianmarble” Первый в России интернет-магазин изделий из натурального камня  "ArtFrom.NET" (Искусство из Сети) является эксклюзивным представителем в России итальянской фирмы "BELLNINI"  ориентированной на моделирование и производство римейков мировых шедевров и произведений, выполненных в соответствии со старинными технологиями обработки камня и ремесленными секретами древних мастеров. Большинство мраморных изделий являются совершенно эксклюзивными, использующие естественную окраску камня, повторить которую не в силах и сама Природа. и В нашем интернет-каталоге предствлено более 1000 наименований изделий из натурального мрамора.   Проектирование классических ландшафтов и интерьеров с использованием изделий из мрамора.  Наша дизайн-студия готова выполнить весь комплекс работ по проектированию домов, участков, коттеджей, ландшафтов, классических и современных интерьеров, коммерческих и жилых помещений, зимних садов.Для Вашего сада наша компания предлагает более семидесяти моделей садовых фонтанов, дополнительного оборудования для фонтанов. Вы можете заказать эксклюзивные фонтаны из натурального мрамора, которые украшают парки и площади красивейших городов мира.  Для Вашей квартиры или загородного дома мы предлагаем более сорока моделей каминов из натурального мрамора. 

    Изготовление мемориальной скульптуры и памятников из гранита и мрамора. Сохранить память о дорогих и бесконечно близких сердцу людях, безвременно ушедших от нас поможет мемориальная скульптура. В нашем каталоге Вы найдете более 100 образцов следующих изделий: памятников, надгробий, могильных плит, склепов, ритуальных фигур.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    127207 Москва
    Россия
    +7-4956461370 artfrom.net
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