Мы - три ключевые фигуры студии дизайна интерьера КГН Дизайн:

Екатерина Овчинникова

Галина Сорокина

Надежда Ильина

Нами разработано и реализовано более двухсот проектов жилых и общественных пространств. На данный момент на стадии реализации находится интересный проект ре-дизайна торгового центра в Ивантеевке. За плечами реализованные проекты банка, офисов, торговых бутиков как в Москве, так и в Московской области.

В этом году поставили перед собой амбициозную цель – узнаваемость бренда студии в нашем регионе. Для этого были созданы бизнес-завтраки, на которых делятся опытом Московские спикеры с бизнес аудиторией.