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KGN Design
Дизайнеры интерьера Ивантеевка
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    • Мы  - три ключевые фигуры студии дизайна интерьера КГН Дизайн:

    • Екатерина Овчинникова
    • Галина Сорокина
    • Надежда Ильина

    Нами разработано и реализовано более двухсот проектов жилых и общественных пространств. На данный момент на стадии реализации находится интересный проект ре-дизайна торгового центра в Ивантеевке. За плечами реализованные проекты банка, офисов, торговых бутиков как в Москве, так и в Московской области. 

    В этом году поставили перед собой амбициозную цель – узнаваемость бренда студии в нашем регионе. Для этого были созданы бизнес-завтраки, на которых делятся опытом Московские спикеры с бизнес аудиторией.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн домов
    • квартир
    • 3d визуализация проекта
    • пакет чертежей
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Москва, Московская область и Ивантеевка
    Награды компании
    • Дизайнеры студии KGN Design – победители конкурса «Кухни и ванные комнаты. 2017»
    • Финалисты и призеры конкурсов для дизайнеров и
    • архитекторов 2016-17 гг. на площадках APHITIME, PINWIN, BATIMAT, Звезда дизайна.
    • Участники телевизионного проекта Ремонт по-честному на канале РЕН ТВ.
    • Публикуются в журналах Идеи Вашего дома, Кухни и ванные комнаты,
    • Реальный интерьер.
    • В 2016 г. получили Премию Губернатора МО в номинации Доброе сердце.
    • В 2016 г. была организована собственная интерьерная выставка.
    • Показать все 8 награды
    Адрес
    ул. Толмачева, д.92 с1
    141282 Ивантеевка
    Россия
    +7-9251922098 kgn-design.ru
    Законное владение

    141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 92, стр. 1.


       

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