Мы - три ключевые фигуры студии дизайна интерьера КГН Дизайн:
- Екатерина Овчинникова
- Галина Сорокина
- Надежда Ильина
Нами разработано и реализовано более двухсот проектов жилых и общественных пространств. На данный момент на стадии реализации находится интересный проект ре-дизайна торгового центра в Ивантеевке. За плечами реализованные проекты банка, офисов, торговых бутиков как в Москве, так и в Московской области.
В этом году поставили перед собой амбициозную цель – узнаваемость бренда студии в нашем регионе. Для этого были созданы бизнес-завтраки, на которых делятся опытом Московские спикеры с бизнес аудиторией.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Дизайн домов
- квартир
- 3d визуализация проекта
- пакет чертежей
- авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Москва, Московская область и Ивантеевка
- Награды компании
- Дизайнеры студии KGN Design – победители конкурса «Кухни и ванные комнаты. 2017»
- Финалисты и призеры конкурсов для дизайнеров и
- архитекторов 2016-17 гг. на площадках APHITIME, PINWIN, BATIMAT, Звезда дизайна.
- Участники телевизионного проекта
Ремонт по-честномуна канале РЕН ТВ.
- Публикуются в журналах
Идеи Вашего дома,
Кухни и ванные комнаты,
Реальный интерьер.
- В 2016 г. получили Премию Губернатора МО в номинации
Доброе сердце.
- В 2016 г. была организована собственная интерьерная выставка.
- Показать все 8 награды
- Адрес
-
ул. Толмачева, д.92 с1
141282 Ивантеевка
Россия
+7-9251922098 kgn-design.ru
141282, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 92, стр. 1.