Эстетика фитодизайна: Флористика. Декор.Озеленение интерьеров

​​В современном индустриально развитом мире, среди суеты мегаполисов, безумного ритма жизни и проблем с экологией, возникает потребность создания чистого мира, - «дыхания природы» в своем доме.Только окунувшись в природную среду, мы можем чувствовать себя спокойными, умиротворенными и защищенными. Эко-стиль в интерьере решает эту задачу. Это не только современный и модный подход к оформлению дизайна, его смысл — приблизить нас к природе..

Дизайн современного дома с зимним садом

Вертикальные сады

Горизонтальное озеленение

Стабилизированный мох и растения

Эко стиль в интерьере

Lounge в офисе