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GardenGo
Озеленители Санкт-Петербург
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Проекты

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    • MSC Вертикальный Сад, GardenGo GardenGo Озеленение Пластик Зеленый
    MSC Вертикальный Сад, GardenGo GardenGo Офисные помещения и магазины Пластик Зеленый
    MSC Вертикальный Сад, GardenGo GardenGo Офисные помещения и магазины
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    MSC Вертикальный Сад

    Эстетика фитодизайна: Флористика. Декор.Озеленение интерьеров

    ​В современном индустриально развитом мире, среди суеты мегаполисов, безумного ритма жизни и проблем с экологией, возникает потребность создания чистого мира, - «дыхания природы» в своем доме.Только окунувшись в природную среду, мы можем чувствовать себя спокойными, умиротворенными и защищенными. Эко-стиль в интерьере решает эту задачу. Это не только современный и модный подход к оформлению дизайна, его смысл — приблизить нас к природе..

    Дизайн современного дома с зимним садом

    Вертикальные сады

    Горизонтальное озеленение

    Стабилизированный мох и растения

    Эко стиль в интерьере 

    Lounge в офисе

    Услуги
    • Озеленение интерьеров
    • Фитостены
    • Мох
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Россия
    Адрес
    проспект Обуховской Обороны 86К
    192029 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9812467726 www.gardengospb.com
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