Эстетика фитодизайна: Флористика. Декор.Озеленение интерьеров
В современном индустриально развитом мире, среди суеты мегаполисов, безумного ритма жизни и проблем с экологией, возникает потребность создания чистого мира, - «дыхания природы» в своем доме.Только окунувшись в природную среду, мы можем чувствовать себя спокойными, умиротворенными и защищенными. Эко-стиль в интерьере решает эту задачу. Это не только современный и модный подход к оформлению дизайна, его смысл — приблизить нас к природе..
Дизайн современного дома с зимним садом
Стабилизированный мох и растения
- Услуги
- Озеленение интерьеров
- Фитостены
- Мох
- Регионы обслуживания
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