Apeyron Electrics предлагает широкий ассортимент изделий для осуществления проектов любой сложности в области светотехники. Заказывая светодиодную продукцию оптом или под конкретный проект, вы получаете возможность значительно сэкономить средства, что актуально для крупных строительных, рекламно-производственных и монтажных и обслуживающих компаний, торговых организаций и частных клиентов.
- Услуги
- Продажа и Консультации
- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Адрес
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Грохольский переулок, 28
114235 Москва
Россия
+7-9265646136 Apeyronled.ru
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Г. Москва, Грохольский переулок, 28