Студия дизайна "СИМФОНИЯ", имея опыт работы более 15 лет, предлагает своим Заказчикам полный спектр услуг по созданию интерьеров помещений различного назначения: от малогабаритных квартир, офисов, торговых и выставочных залов и других нежилых помещений до домов индивидуальной застройки и загородных коттеджей.