Студия дизайна "СИМФОНИЯ", имея опыт работы более 15 лет, предлагает своим Заказчикам полный спектр услуг по созданию интерьеров помещений различного назначения: от малогабаритных квартир, офисов, торговых и выставочных залов и других нежилых помещений до домов индивидуальной застройки и загородных коттеджей.
- Услуги
- Дизайн квартир
- Дизайн домов
- Дизайн магазинов
- Дизайн офисов
- Регионы обслуживания
- Обнинск
- Москва
- Калужская область
- Московская область
- Адрес
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Проспект Ленина, д. 156
249034 Обнинск
Россия
+7-9109131369 simfoart.ru