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Студия дизайна <q>СИМФОНИЯ</q>
Дизайнеры интерьера Обнинск
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Минимализм в загородном доме., Студия дизайна "СИМФОНИЯ" Студия дизайна 'СИМФОНИЯ' Гостиная в стиле минимализм
    Минимализм в загородном доме., Студия дизайна "СИМФОНИЯ" Студия дизайна 'СИМФОНИЯ' Кухня в стиле минимализм
    Минимализм в загородном доме., Студия дизайна "СИМФОНИЯ" Студия дизайна 'СИМФОНИЯ' Столовая комната в стиле минимализм
    Минимализм в загородном доме.
    Квартира в Мытищах., Студия дизайна "СИМФОНИЯ" Студия дизайна 'СИМФОНИЯ' Гардеробная в стиле минимализм Черный
    Квартира в Мытищах., Студия дизайна "СИМФОНИЯ" Студия дизайна 'СИМФОНИЯ' Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в Мытищах., Студия дизайна "СИМФОНИЯ" Студия дизайна 'СИМФОНИЯ' Маленькие кухни
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    Квартира в Мытищах.
    Квартира в ЖК "Циолковский" с элементами ЭКО стиля, Студия дизайна "СИМФОНИЯ" Студия дизайна 'СИМФОНИЯ' Столовая комната в стиле минимализм
    Квартира в ЖК "Циолковский" с элементами ЭКО стиля, Студия дизайна "СИМФОНИЯ" Студия дизайна 'СИМФОНИЯ' Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в ЖК "Циолковский" с элементами ЭКО стиля, Студия дизайна "СИМФОНИЯ" Студия дизайна 'СИМФОНИЯ' Спальня в стиле минимализм
    Квартира в ЖК "Циолковский" с элементами ЭКО стиля

    Студия дизайна "СИМФОНИЯ", имея опыт работы более 15 лет, предлагает своим Заказчикам полный спектр услуг по созданию интерьеров помещений различного назначения: от малогабаритных квартир, офисов, торговых и выставочных залов и других нежилых помещений до домов индивидуальной застройки и загородных коттеджей.

    Услуги
    • Дизайн квартир
    • Дизайн домов
    • Дизайн магазинов
    • Дизайн офисов
    Регионы обслуживания
    • Обнинск
    • Москва
    • Калужская область
    • Московская область
    Адрес
    Проспект Ленина, д. 156
    249034 Обнинск
    Россия
    +7-9109131369 simfoart.ru
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