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Татьяна Третьякова
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Белый ангел, Татьяна Третьякова Татьяна Третьякова Гостиная в классическом стиле
    Белый ангел, Татьяна Третьякова Татьяна Третьякова Гостиная в классическом стиле
    Белый ангел, Татьяна Третьякова Татьяна Третьякова Гостиная в классическом стиле
    +6
    Белый ангел
    Создаю дизайн-проекты эстетически приятные и технически реализуемые. Работаю с жилой и коммерческой недвижимостью. Умею создать уют не только в жилом пространстве, но и в общественных интерьерах. Выполняю полный спектр услуг: 1. Планировочное решение 2. Дизайн-проект 3. Авторский надзор 4. Комплектация 5. Реализация «под ключ» Плавное распределение Вашего бюджета за счёт поэтапного проектирования и соблюдения сроков. Рациональное вложение денег в Ваши недвижимость при грамотном подборе используемых материалов для дизайн-проекта
    Услуги
    дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Тверская
    115612 Москва
    Россия
    www.tretiakova.design
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