Создаю дизайн-проекты эстетически приятные и технически реализуемые. Работаю с жилой и коммерческой недвижимостью. Умею создать уют не только в жилом пространстве, но и в общественных интерьерах. Выполняю полный спектр услуг: 1. Планировочное решение 2. Дизайн-проект 3. Авторский надзор 4. Комплектация 5. Реализация «под ключ» Плавное распределение Вашего бюджета за счёт поэтапного проектирования и соблюдения сроков. Рациональное вложение денег в Ваши недвижимость при грамотном подборе используемых материалов для дизайн-проекта

Услуги дизайн интерьеров Регионы обслуживания Москва Адрес Тверская

115612 Москва

Россия

www.tretiakova.design