Мы строим вашу мечту.

Используя современную каркасно-панельную технологию, создадим для вас:

📌дома для проживания круглый год, бани, беседки;

📌 офисы продаж, кафе и рестораны, гостевые и модульные домики;

📌 зоны отдыха: садовая мебель, малые формы, перголы, навесы.

Искусство строить дома АприориАльберо основано на трех принципах:

✔ Качество.

Изготавливаем панели на собственном производстве в Подмосковье за 2 месяца. С идеальной точностью соберем готовый дом на вашем участке за 2 -3 дня. Мы экономим ваше время, ресурсы и силы.

✔ Функциональность.

Все проекты адаптированы под климатические условия России. Вы экономите на отоплении и не беспокоитесь о дополнительном уходе за домом: не надо конопатить, красить или обрабатывать от насекомых.

✔Красота.

Предлагаем готовые проекты итальянских и российских архитекторов. Или создадим для вас индивидуальный проект. Каждый дом мы органично вписываем в окружающую среду с учетом ритма жизни его хозяев.

Итальянцы знают толк в красивой жизни, поэтому мы стремимся сделать все, чтобы вы как можно быстрее и без забот отпраздновали новоселье в своем доме.

Проекты и цены смотрите на нашем сайте http://apriorialbero.ru/