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AprioriAlbero
Строители Котельники, Московская область
Обзор 3Проекты (3) 1Книги идей (1)
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Проекты

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    • Фонтана. Загородный дом в стиле минимализма, AprioriAlbero AprioriAlbero Загородные дома Дерево
    Фонтана. Загородный дом в стиле минимализма, AprioriAlbero AprioriAlbero Загородные дома Дерево
    Фонтана. Загородный дом в стиле минимализма, AprioriAlbero AprioriAlbero Загородные дома Дерево
    +1
    Фонтана. Загородный дом в стиле минимализма
    Лега. Дом в стиле кантри, AprioriAlbero AprioriAlbero Деревянные дома Дерево
    Лега. Дом в стиле кантри, AprioriAlbero AprioriAlbero Деревянные дома Дерево
    Лега. Дом в стиле кантри, AprioriAlbero AprioriAlbero Деревянные дома Дерево
    +3
    Лега. Дом в стиле кантри
    Тадини , AprioriAlbero AprioriAlbero
    Тадини , AprioriAlbero AprioriAlbero
    Тадини , AprioriAlbero AprioriAlbero
    +2
    Тадини

    Мы строим вашу мечту.

    Используя современную каркасно-панельную технологию, создадим для вас:

    📌дома для проживания круглый год, бани, беседки;

    📌 офисы продаж, кафе и рестораны, гостевые и модульные домики;

    📌 зоны отдыха: садовая мебель, малые формы, перголы, навесы.

    Искусство строить дома АприориАльберо основано на трех принципах:

    ✔ Качество.

    Изготавливаем панели на собственном производстве в Подмосковье за 2 месяца. С идеальной точностью соберем готовый дом на вашем участке за 2 -3 дня. Мы экономим ваше время, ресурсы и силы.

    ✔ Функциональность.

    Все проекты адаптированы под климатические условия России. Вы экономите на отоплении и не беспокоитесь о дополнительном уходе за домом: не надо конопатить, красить или обрабатывать от насекомых.

    ✔Красота.

    Предлагаем готовые проекты итальянских и российских архитекторов. Или создадим для вас индивидуальный проект. Каждый дом мы органично вписываем в окружающую среду с учетом ритма жизни его хозяев.

    Итальянцы знают толк в красивой жизни, поэтому мы стремимся сделать все, чтобы вы как можно быстрее и без забот отпраздновали новоселье в своем доме.

    Проекты и цены смотрите на нашем сайте http://apriorialbero.ru/

    Услуги
    строительство домов и проектирование
    Регионы обслуживания
    • Moscow
    • Котельники, Московская область
    Адрес
    Дзержинское шоссе, 7/7
    140053 Котельники, Московская область
    Россия
    +7-9251585754 apriorialbero.ru
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