Мы строим вашу мечту.
Используя современную каркасно-панельную технологию, создадим для вас:
📌дома для проживания круглый год, бани, беседки;
📌 офисы продаж, кафе и рестораны, гостевые и модульные домики;
📌 зоны отдыха: садовая мебель, малые формы, перголы, навесы.
Искусство строить дома АприориАльберо основано на трех принципах:
✔ Качество.
Изготавливаем панели на собственном производстве в Подмосковье за 2 месяца. С идеальной точностью соберем готовый дом на вашем участке за 2 -3 дня. Мы экономим ваше время, ресурсы и силы.
✔ Функциональность.
Все проекты адаптированы под климатические условия России. Вы экономите на отоплении и не беспокоитесь о дополнительном уходе за домом: не надо конопатить, красить или обрабатывать от насекомых.
✔Красота.
Предлагаем готовые проекты итальянских и российских архитекторов. Или создадим для вас индивидуальный проект. Каждый дом мы органично вписываем в окружающую среду с учетом ритма жизни его хозяев.
Итальянцы знают толк в красивой жизни, поэтому мы стремимся сделать все, чтобы вы как можно быстрее и без забот отпраздновали новоселье в своем доме.
Проекты и цены смотрите на нашем сайте http://apriorialbero.ru/
- Услуги
- строительство домов и проектирование
- Регионы обслуживания
- Moscow
- Котельники, Московская область
- Адрес
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Дзержинское шоссе, 7/7
140053 Котельники, Московская область
Россия
+7-9251585754 apriorialbero.ru