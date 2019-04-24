Компания "Мебельная артель" оказывает услуги по производству и монтажу мебели любой сложности, любых столярных изделий из различных пород древесины, изготовляем кованые двери, ворота, лестницы и разнообразные элементы интерьера.

Наши дизайнеры и специалисты готовы применить накопленный многолетний опыт для превращения Вашей мечты в реальность на всех стадиях (от замера и разработки дизайн-проекта до установки).

Наше производство территориально находятся в ближнем Подмосковье. Тем самым обеспечивая заказчику кратчайшие сроки изготовления заказа и возможностью проведения дополнительных работ без отрыва от производства.

Наши изделия украшают как частные дома, так и общественные помещения, рестораны, бары и др.

Ознакомиться с примерами работ более подробно можно в нашем шоу-руме в ТВК "DekorExpo" на Нахимовском проспекте и в портфолио на нашем сайте. Там же вы сможете наглядно увидеть степени старения и обработки древесины, подобрать нужный выкрас и получить более подробную информацию и консультацию у специалиста нашей компании.



