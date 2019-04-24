Компания "Мебельная артель" оказывает услуги по производству и монтажу мебели любой сложности, любых столярных изделий из различных пород древесины, изготовляем кованые двери, ворота, лестницы и разнообразные элементы интерьера.
Наши дизайнеры и специалисты готовы применить накопленный многолетний опыт для превращения Вашей мечты в реальность на всех стадиях (от замера и разработки дизайн-проекта до установки).
Наше производство территориально находятся в ближнем Подмосковье. Тем самым обеспечивая заказчику кратчайшие сроки изготовления заказа и возможностью проведения дополнительных работ без отрыва от производства.
Наши изделия украшают как частные дома, так и общественные помещения, рестораны, бары и др.
Ознакомиться с примерами работ более подробно можно в нашем шоу-руме в ТВК "DekorExpo" на Нахимовском проспекте и в портфолио на нашем сайте. Там же вы сможете наглядно увидеть степени старения и обработки древесины, подобрать нужный выкрас и получить более подробную информацию и консультацию у специалиста нашей компании.
- Регионы обслуживания
- Москва
- с доставкой по России
- Адрес
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Нахимовский проспект, д. 24
117218 Москва
Россия
+7-9104424140 mebelartel.ru