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Мебельная Артель
Столяры Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Предложения (0) 0Книги идей (0)
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Услуги

  • Мебель из дерева
  • Слэбы
  • Деревянные двери на заказ
  • Балки деревянные
  • Мебель лофт
  • кованые предметы

Проекты

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    • Брутальный шкаф сервант, Мебельная Артель Мебельная Артель ГостинаяШкафы и серванты Дерево
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    Брутальный шкаф сервант
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    Балки потолочные.
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    Барная стойка

    Компания "Мебельная артель" оказывает услуги по производству и монтажу мебели любой сложности, любых столярных изделий из различных пород древесины, изготовляем кованые двери, ворота, лестницы и разнообразные элементы интерьера.

    Наши дизайнеры и специалисты готовы применить накопленный многолетний опыт для превращения Вашей мечты в реальность на всех стадиях (от замера и разработки дизайн-проекта до установки).

    Наше производство территориально находятся в ближнем Подмосковье. Тем самым обеспечивая заказчику кратчайшие сроки изготовления заказа и возможностью проведения дополнительных работ без отрыва от производства.

    Наши изделия украшают как частные дома, так и общественные помещения, рестораны, бары и др.

    Ознакомиться с примерами работ более подробно можно в нашем шоу-руме в ТВК "DekorExpo" на Нахимовском проспекте и в портфолио на нашем сайте. Там же вы сможете наглядно увидеть степени старения и обработки древесины, подобрать нужный выкрас и получить более подробную информацию и консультацию у специалиста нашей компании.


    Регионы обслуживания
    • Москва
    • с доставкой по России
    Адрес
    Нахимовский проспект, д. 24
    117218 Москва
    Россия
    +7-9104424140 mebelartel.ru
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