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Ник и Христина Рахат Rahat-House Design
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • ОГНИ, Ник и Христина Рахат Rahat-House Design Ник и Христина Рахат Rahat-House Design Спальня в эклектичном стиле Изделия из древесины Эффект древесины
    ОГНИ, Ник и Христина Рахат Rahat-House Design Ник и Христина Рахат Rahat-House Design Кухни в эклектичном стиле Камень Белый
    ОГНИ, Ник и Христина Рахат Rahat-House Design Ник и Христина Рахат Rahat-House Design Гостиные в эклектичном стиле Пластик Белый
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    ОГНИ
    Главный ПроспектЪ, Ник и Христина Рахат Rahat-House Design Ник и Христина Рахат Rahat-House Design Гостиная в стиле лофт Бетон Серый
    Главный ПроспектЪ, Ник и Христина Рахат Rahat-House Design Ник и Христина Рахат Rahat-House Design Столовая комната в стиле лофт Камень Белый
    Главный ПроспектЪ
    Белорецкий, Ник и Христина Рахат Rahat-House Design Ник и Христина Рахат Rahat-House Design
    Белорецкий, Ник и Христина Рахат Rahat-House Design Ник и Христина Рахат Rahat-House Design
    Белорецкий, Ник и Христина Рахат Rahat-House Design Ник и Христина Рахат Rahat-House Design Кухня в стиле лофт Дерево Белый
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    Белорецкий

    Молодая, перспективная, активная, стремящаяся к комфортным и нестандартным интерьерам пара дизайнеров.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн квартиры
    • Дизайн дома
    • Проектирование коттеджей
    • Архитектура
    • Комплектация проекта интерьера
    • Визуализация интерьера
    • Дизайн ванной комнаты
    • Дизайн детской спальни
    • Дизайн кухни
    • Дизайн гостиной
    • Показать все 11 услуги
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург и Москва
    Награды компании
    • Победитель конкурсов:
    • Tubadzin Реконструкция салона(2017)Польша
    • Tarkett Эстетика цвета в современном интерьере(2018)Сербия
    • Финалист конкурсов:
    • Barlinek Institut of Design Kreacje z natury(2018)Польша
    • Журнал Собака Премия Лучшие ДИЗАЙНЕРЫ И ИНТЕРЬЕРЫ(2018)Россия
    • PinWin.ru 12 и 14 сезоны (2018/19)Россия
    Адрес
    Малышева, 8
    620000 Екатеринбург
    Россия
    +7-9506355885 ra-hat.ru
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