Молодая, перспективная, активная, стремящаяся к комфортным и нестандартным интерьерам пара дизайнеров.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Дизайн квартиры
- Дизайн дома
- Проектирование коттеджей
- Архитектура
- Комплектация проекта интерьера
- Визуализация интерьера
- Дизайн ванной комнаты
- Дизайн детской спальни
- Дизайн кухни
- Дизайн гостиной
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- Регионы обслуживания
- Екатеринбург и Москва
- Награды компании
- Победитель конкурсов:
- Tubadzin
Реконструкция салона(2017)Польша
- Tarkett
Эстетика цвета в современном интерьере(2018)Сербия
- Финалист конкурсов:
- Barlinek Institut of Design
Kreacje z natury(2018)Польша
- Журнал Собака Премия Лучшие ДИЗАЙНЕРЫ И ИНТЕРЬЕРЫ(2018)Россия
- PinWin.ru 12 и 14 сезоны (2018/19)Россия
- Адрес
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Малышева, 8
620000 Екатеринбург
Россия
+7-9506355885 ra-hat.ru