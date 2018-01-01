Интернет-магазин Окстор Москва оказывает услуги по доставке товаров производителя ИКЕА по Москве и московской области.
Наши преимущества:
- Оперативное решение задач
- Консультация при выборе того или иного товара(например подбор гардеробной системы, проектирование модульной кухни индивидуально под Вашу площадь)
- Гарантийная доставка товара целым и невредимым
- Мы являемся очень оперативной курьерской службой и отвечаем за сроки доставки
- Услуги
- Доставка и Интернет-магазин
- Регионы обслуживания
- Москва
- Награды компании
- Самая быстрая доставка среди курьерских служб в 2018 году
- Адрес
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ул.Тверская 22/7с
125009 Москва
Россия
+7-4951190107 moskva.okstor.ru
Законное владение
ул.Тверская 22/7с