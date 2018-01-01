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Окстор Москва
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    • Интернет-магазин Окстор Москва оказывает услуги по доставке товаров производителя ИКЕА по Москве и московской области.

    Наши преимущества:

    • Оперативное решение задач
    • Консультация при выборе того или иного товара(например подбор гардеробной системы, проектирование модульной кухни индивидуально под Вашу площадь)
    • Гарантийная доставка товара целым и невредимым
    • Мы являемся очень оперативной курьерской службой и отвечаем за сроки доставки
    Услуги
    Доставка и Интернет-магазин
    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
    Самая быстрая доставка среди курьерских служб в 2018 году
    Адрес
    ул.Тверская 22/7с
    125009 Москва
    Россия
    +7-4951190107 moskva.okstor.ru
    Законное владение

    ул.Тверская 22/7с

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