Заказали 6 окон в деревянный дом. Первое, что привлекло именно в компании "Зенит",- это цены, которые выгодно отличались от всех других предложений. Пластиковые окна не хотелось ставить в деревянный дом, а деревянные стеклопакеты - достаточно дорогое удовольствие. В данном случае деревянные окна предлагались по очень разумной цене, кроме того, за единовременный заказ в 6 окон была сделана солидная скидка. Всю необходимую информацию и рекомендации мы получили от блестящего менеджера Алексея (вежливость, компетентность, терпение, доброжелательность). Ему лично огромное спасибо. Представитель компании в Москве Нина Владимировна тоже отнеслась очень внимательно ко всем мелочам при составлении договора. Всё, что было указано в договоре, выполнено безукоризненно! С уверенностью можно сказать - у компании "Зенит" индивидуальный подход к каждому клиенту. По срокам даже чуть раньше получилось. Отдельное спасибо водителю, который привёз готовые окна, за оперативность, бережное отношение к изделиям и готовность помочь. Всё сделано красиво и аккуратно. Рекомендую компанию "Зенит" всем, кто хочет получить хорошее качество по адекватной цене!
13.07.19 Булгаковы
Заказывали много окон и двери в компании Зенит в двухэтажный деревянный дом из бруса. Окна тоже деревянные. Стоят уже 5 лет. Никаких трещин и Окна не»ведёт». Проверены временем. Соседи в таких же деревянных домах уже Окна успели поменять от других производителей а у нас все отлично. Окна тёплые. Спасибо компании за качественную работу.
К выбору деревянных окон из лиственницы для своего "дома мечты" я подошел очень серьезно. Смею утверждать, что подробно изучил этот рынок. От производителей "дешевых" белорусских окон и компаний, продающих "дешевые" белорусские окна как свои, "волжских" компаний, реализующих действительно дешевые окна до компаний, изготавливающих продукцию премиального уровня. Остановился на компании "Зенит", потому что основным параметром определяющим любой выбор является соотношение цена/качество. Все началось с предварительного расчета. В связи с тем, что есть проект дома со всеми размерами, замер на объекте не был необходим. И уже на этой стадии предложение от "Зенита" порадовало своими цифрами, которые сильно отличались от цен, предложенных конкурентами и подробным описанием расчета. Затем последовал замер на объекте. В процессе замера мастер Вадим подсказал несколько решений, которые позволили без потери качества и эксплуатационных свойств "удешевить" проект. Кстати, на замер всех окон большого дома (более 80 м2) Вадим потратил вдвое больше времени, чем пятеро его коллег из других компаний. Малейшие детали, которые потенциально могли повлиять на монтаж окон Вадимом замерялись и фиксировались. Уточненный расчет после замера был произведен также оперативно и вновь порадовал своей ценой, благодаря произведенной "оптимизации" проекта по результатам замера. Когда стало очевидно, что "Зенит" начал уверенно лидировать, я по согласованию с менеджментом компании выехал в Тверь, где расположена производственная база "Зенита", и на которой эта компания из сибирского бруса на немецком оборудовании делает продукцию очень достойного качества.На производстве мне показали весь технологический цикл производства окон, на все вопросы ответили прямо и честно. Производство относительно небольшое, оборудование действительно немецкое, используемый деревянный брус хорошего качества, все сертификаты в наличии, большой складской запас банок с красками и лаками Sikkens, уплотнитель действительно Schlegel. В производственных помещениях порядок и непрерывный рабочий процесс. После посещения производства с "муками выбора" было покончено. С менеджером Алексеем согласовали финальную спецификацию. И здесь уже Алексеем были подсказаны наиболее оптимальные решения. Алексей терпеливо и профессионально выдержал мои "метания", я неоднократно менял свои решения, что то дополнял, от чего то отказывался. Кстати, рекомендую обязательно заказывать окна с водоотливным профилем Gutmann. Заключили договор, внес предоплату, изготовили и доставили окна в договорные сроки. Немного затянули с окончанием монтажа, но это в связи с низкими температурами (монтаж при температуре ниже - 10 не осуществляется). Отдельной благодарности заслуживает бригада монтажников под руководством Дмитрия. Настоящие профессионалы своего дела! Приехали на фирменном фургоне, играючи, но бережно разгрузили тяжеленные окна. Быстро смонтировали. Важно также отметить, что монтаж осуществлялся строго по ГОСТ и был непростым. Монтировали большие панорамные окна в керамические блоки с использованием химических анкеров. Принимал работу очень придирчиво, но ничего " криминального" выявить не смог. Очень доволен сотрудничеством с "Зенитом"", рекомендую обратить самое пристальное внимание на деревянные окна этой компании.