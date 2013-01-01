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Татьяна Лубяная
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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    Меня зовут Татьяна Лубяная, я частный дизайнер интерьеров.  С 2013 года  занимаюсь дизайном интерьеров квартир, загородных домов и общественных помещений. За это время мною реализовано десятки проектов в различных стилях и направления. Удобный интерьер вне времени и моды - вот мой основной принцип работы. Знание технологий строительного производства, рынка отделочных материалов, мебели и освещения позволяют мне создавать эргономичные и удобные в эксплуатации  интерьеры .


    Услуги
    • Дизайн интерьеров
    • авторский надзор
    • комплектация
    • ремонт.
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Москва
    Адрес
    194361 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9111833673 tatynalubyanaya.ru
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