Меня зовут Татьяна Лубяная, я частный дизайнер интерьеров. С 2013 года занимаюсь дизайном интерьеров квартир, загородных домов и общественных помещений. За это время мною реализовано десятки проектов в различных стилях и направления. Удобный интерьер вне времени и моды - вот мой основной принцип работы. Знание технологий строительного производства, рынка отделочных материалов, мебели и освещения позволяют мне создавать эргономичные и удобные в эксплуатации интерьеры .
- Услуги
- Дизайн интерьеров
- авторский надзор
- комплектация
- ремонт.
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Москва
- Адрес
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194361 Санкт-Петербург
Россия
+7-9111833673 tatynalubyanaya.ru