Меня зовут Татьяна Лубяная, я частный дизайнер интерьеров. С 2013 года занимаюсь дизайном интерьеров квартир, загородных домов и общественных помещений. За это время мною реализовано десятки проектов в различных стилях и направления. Удобный интерьер вне времени и моды - вот мой основной принцип работы. Знание технологий строительного производства, рынка отделочных материалов, мебели и освещения позволяют мне создавать эргономичные и удобные в эксплуатации интерьеры .



