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D&#39;Seesion
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира на Остоженке, D'Seesion D'Seesion Гостиная в классическом стиле
    Квартира на Остоженке, D'Seesion D'Seesion Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Квартира на Остоженке, D'Seesion D'Seesion Спальня в классическом стиле
    +14
    Квартира на Остоженке

    В процессе воплощения проекта мы внимательно следим за ходом всех работ и принимаем активное участие в волшебном превращении безликого пространства в красивый и уютный дом и, как правило, расстаемся с ним, когда он уже полностью готов к счастливой жизни и наполнен особенной атмосферой.

    Опираясь на знание опыта мировой культуры, современных стилей и новейших технологий, мы создаем истинно эксклюзивные проекты. Для наилучшей реализации проекта, мы рекомендуем своим заказчикам проверенных временем специалистов в областях, требующих высокого профессионального уровня. Как правило, надежные люди нужны не только непосредственно при строительных и ремонтных работах, но и в таких случаях как работа с натуральным камнем, эксклюзивные паркетные работы, реставрация, устройство инженерных систем и многое другое.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Большой Афанасьевский пер. д.11
    119034 Москва
    Россия
    +7-4956911098 www.dseesion.ru
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