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ООО <q>Кристалл Арте</q>
Освещение Санкт-Петербург, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Декоративный светильник "Большая волна в Канагаве", ООО "Кристалл Арте" ООО 'Кристалл Арте' ГостинаяОсвещение Стекло Многоцветный
    Декоративный светильник "Большая волна в Канагаве"
    Световое панно Angolo, ООО "Кристалл Арте" ООО 'Кристалл Арте' ГостинаяОсвещение Стекло Многоцветный
    Световое панно Angolo, ООО "Кристалл Арте" ООО 'Кристалл Арте' ГостинаяОсвещение Стекло Многоцветный
    Световое панно Angolo, ООО "Кристалл Арте" ООО 'Кристалл Арте' Офисные помещения и магазины Стекло Многоцветный
    Световое панно Angolo
    Световое панно "Каменный цветок"., ООО "Кристалл Арте" ООО 'Кристалл Арте' Произведения искусстваХудожественные изделия Стекло Многоцветный
    Световое панно "Каменный цветок"., ООО "Кристалл Арте" ООО 'Кристалл Арте' Произведения искусстваХудожественные изделия Стекло Многоцветный
    Световое панно "Каменный цветок"., ООО "Кристалл Арте" ООО 'Кристалл Арте' Произведения искусстваХудожественные изделия Стекло Многоцветный
    Световое панно "Каменный цветок".

    Cristall'Arte - это современный российский бренд дизайнерского освещения и декора, сочетающий в себе уникальную эстетику, современный дизайн и последние достижения в области светодиодного освещения.

    Услуги
    Производство эксклюзивных световых панно и декоративного освещения по индивидуальным проектам.
    Регионы обслуживания
    • Российская Федерация
    • страны СНГ
    • страны Евросоюза
    • Санкт-Петербург
    • Санкт-Петербург, Россия
    Адрес
    Шахматова 14/6
    198905 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9217965125 www.cristallarte.com
    Законное владение

    198905, Россия, Санкт-Петербург, ул. Шахматова д. 14/6

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