Cristall'Arte - это современный российский бренд дизайнерского освещения и декора, сочетающий в себе уникальную эстетику, современный дизайн и последние достижения в области светодиодного освещения.
- Услуги
- Производство эксклюзивных световых панно и декоративного освещения по индивидуальным проектам.
- Регионы обслуживания
- Российская Федерация
- страны СНГ
- страны Евросоюза
- Санкт-Петербург
- Санкт-Петербург, Россия
- Адрес
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Шахматова 14/6
198905 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9217965125 www.cristallarte.com
Законное владение
198905, Россия, Санкт-Петербург, ул. Шахматова д. 14/6