Наша компания предлагает больше, чем просто услуги ландшафтных дизайнеров, ландшафтный дизайн загородного дома...
Мы способны преобразовать окружающий вас мир, изменяя его внешний облик в зависимости от ваших представлений о гармонии.
- Услуги
- ландшафтное проектирование
- создание дизайн-проекта приусадебных
- дачных и садовых участков
- подбор и посадка зеленых насаждений
- проектирование и монтаж дренажной системы
- проектирование и монтаж системы полива растений в автоматическом режиме
- проектирование и монтаж садового освещения
- разбивка цветников
- клумб
- оформление газонов и альпийских горок
- искусственных водоемов
- фонтанов и т.д
- авторский надзор за выполнением работ
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- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Адрес
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ул. Улофа Пальме, д.1, стр. 7
119590 Москва
Россия
+7-4957400947 www.blagosad.ru
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119590, город Москва, улица Улофа Пальме, 1