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Благородный сад
Ландшафтные архитекторы Москва
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Отзыв (4)
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Проекты

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    • Аносино, Благородный сад Благородный сад Сад в стиле модерн
    Аносино, Благородный сад Благородный сад Сад в стиле модерн
    Аносино, Благородный сад Благородный сад Сад в стиле модерн
    +7
    Аносино

    Наша компания предлагает больше, чем просто услуги ландшафтных дизайнеров, ландшафтный дизайн загородного дома...

    Мы способны преобразовать окружающий вас мир, изменяя его внешний облик в зависимости от ваших представлений о гармонии.

    Услуги
    • ландшафтное проектирование
    • создание дизайн-проекта приусадебных
    • дачных и садовых участков
    • подбор и посадка зеленых насаждений
    • проектирование и монтаж дренажной системы
    • проектирование и монтаж системы полива растений в автоматическом режиме
    • проектирование и монтаж садового освещения
    • разбивка цветников
    • клумб
    • оформление газонов и альпийских горок
    • искусственных водоемов
    • фонтанов и т.д
    • авторский надзор за выполнением работ
    • Показать все 13 услуги
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    ул. Улофа Пальме, д.1, стр. 7
    119590 Москва
    Россия
    +7-4957400947 www.blagosad.ru
    Законное владение

    119590, город Москва, улица Улофа Пальме, 1

    Отзыв

    Светлана Конкина
    больше 2 лет назад
    Andy Dr
    Нашёл компанию в первых строчках поиска и сразу попал в точку. Очень красиво нарисовали мне проект и выполнили его за сезон. Сделали мне великолепную беседку в японском стиле, цветники, арки под вьющиеся цветы и уголок японского сада. Жена была в восторге!
    около 5 лет назад
    Андрей Правдивцев
    Долго выбирал компанию для осуществления моего проекта. Остановился именно на "Благородном саде" и не пожалел. Выполнили именно так как я хотел. В цветники привнесли свой опытный взгляд, мне пришлось по душе. Всёй семье очень понравилось!
    около 5 лет назад
    Показать все отзывы – 4
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