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Order Interior
Дизайнеры Сочи
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Проекты

Новый проект
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    • NUT, Order Interior Order Interior Кухня в стиле минимализм
    NUT, Order Interior Order Interior Кухня в стиле минимализм
    NUT, Order Interior Order Interior Кухня в стиле минимализм
    +3
    NUT
    Black interior for IT, Order Interior Order Interior Гостиная в стиле минимализм
    Black interior for IT, Order Interior Order Interior Кухня в стиле минимализм
    Black interior for IT, Order Interior Order Interior Ванная комната в стиле минимализм
    +1
    Black interior for IT

    Дом – твое самое важное место на земле.

    Архитектура.Проектируем индивидуальные жилые дома под ваши потребности. Только авторские планировки. Фотореалистичная визуализация. Чертежи.

    Дизайн интерьеров.Создаем интерьеры для жизни. Полный пакет чертежей и ведомость всех материалов. Только фотореалистичная визуализация. Работаем по всей России. Полное ведение объекта для иногородних в Сочи.

    Мебель.Создаем и изготавливаем авторскую мебель: кухни, гардеробные, шкафы, ТВ-зоны, многое другое. Создаем 3д-визуализацию по мебельным эскизам для салонов.

    Услуги
    архитектура, дизайн и планировки
    Регионы обслуживания
    Сочи
    Адрес
    354000 Сочи
    Россия
    +7-9189080002 i-shevchuk.com
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