







Я занимаюсь проектами дизайна интерьера более 15 лет. У меня большой опыт работы с заказчиками и строительными

бригадами. Есть готовые проекты домов, коттеджей, квартир, кафе,

офисов, гостиниц, оздоровительных центров.

Ведение проекта от технических чертежей, до воплощения

проекта. Контроль за соблюдением точности проекта и быстрое решение сложных

задач, возникающих в процессе реализации. Подбор всех отделочных материалов и

составление цветовой композиции и стиля. Тесное сотрудничество с

представителями различных компаний, занимающихся отделочными материалами.



