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Ирина Сексяева
Дизайнеры интерьера Bryansk
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    • Я занимаюсь проектами дизайна интерьера более 15 лет. У меня большой опыт работы с заказчиками и строительными

    бригадами. Есть готовые проекты домов, коттеджей, квартир, кафе,

    офисов, гостиниц, оздоровительных центров.

    Ведение проекта от технических чертежей, до воплощения

    проекта. Контроль за соблюдением точности проекта и быстрое решение сложных

    задач, возникающих в процессе реализации. Подбор всех отделочных материалов и

    составление цветовой композиции и стиля. Тесное сотрудничество с

    представителями различных компаний, занимающихся отделочными материалами.


    Услуги
    • проекты дизайна интерьров с подб
    • ором материалов
    • техническими чертежами
    • ведением проекта
    Регионы обслуживания
    • Моска
    • Брянск
    • Липецк
    • bryansk
    Награды компании
    Член Международной общественной ассоциации Союз дизайнеров
    Адрес
    6-107
    241037 Bryansk
    Россия
    +7-9103371627 indesart.ru
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