Я занимаюсь проектами дизайна интерьера более 15 лет. У меня большой опыт работы с заказчиками и строительными
бригадами. Есть готовые проекты домов, коттеджей, квартир, кафе,
офисов, гостиниц, оздоровительных центров.
Ведение проекта от технических чертежей, до воплощения
проекта. Контроль за соблюдением точности проекта и быстрое решение сложных
задач, возникающих в процессе реализации. Подбор всех отделочных материалов и
составление цветовой композиции и стиля. Тесное сотрудничество с
представителями различных компаний, занимающихся отделочными материалами.
- Услуги
- проекты дизайна интерьров с подб
- ором материалов
- техническими чертежами
- ведением проекта
- Регионы обслуживания
- Моска
- Брянск
- Липецк
- bryansk
- Награды компании
- Член Международной общественной ассоциации
Союз дизайнеров
- Адрес
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6-107
241037 Bryansk
Россия
+7-9103371627 indesart.ru