Добрый день! Меня зовут Виталий
Я дизайнер интерьера и 3D визуализатор.
Опыт работы 7 лет.
В моем портфолио более 70 проектов различной сложности и стиля.
Разработка индивидуального дизайн-проекта помещения любой сложности.
Я гарантирую качество и сроки ваших проектов.
Знание: 3dsmax, корона-рендер, vray, ArchiCAD, Photoshop
Контакты:
Почта: OvcharenkoVitaliy@yandex.ua
- Услуги
- Дизайн интерьера
- дизайн-проект интерьера
- дизайн-проект дома
- дизайн-проект квартиры
- Регионы обслуживания
- Киев
- Адрес
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09107 Киев
Украина
+380-968632454 www.behance.net/Architekt