Добрый день! Меня зовут Виталий

Я дизайнер интерьера и 3D визуализатор.

Опыт работы 7 лет.

В моем портфолио более 70 проектов различной сложности и стиля.

Разработка индивидуального дизайн-проекта помещения любой сложности.

Я гарантирую качество и сроки ваших проектов.

Знание: 3dsmax, корона-рендер, vray, ArchiCAD, Photoshop

Контакты:

Почта: OvcharenkoVitaliy@yandex.ua