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Vitaliy Ovcharenko
Дизайнеры интерьера Киев
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    Добрый день! Меня зовут Виталий

    Я дизайнер интерьера и 3D визуализатор.

    Опыт работы 7 лет.

    В моем портфолио более 70 проектов различной сложности и стиля.

    Разработка индивидуального дизайн-проекта помещения любой сложности.

    Я гарантирую качество и сроки ваших проектов.

    Знание: 3dsmax, корона-рендер, vray, ArchiCAD, Photoshop

    Контакты:

    Почта: OvcharenkoVitaliy@yandex.ua

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • дизайн-проект интерьера
    • дизайн-проект дома
    • дизайн-проект квартиры
    Регионы обслуживания
    Киев
    Адрес
    09107 Киев
    Украина
    +380-968632454 www.behance.net/Architekt
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