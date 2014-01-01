Студия Дизайна Интерьера GERASTAR.

Руководитель студии Архитектор - дизайнер Герман Енин.За 18 летнюю практику профессиональной деятельности разработано более ста проектов, в России, Европе и США. Большая часть из которых реализована и имеет награды и дипломы профессионального сообщества. GERASTAR является победителем следующих конкурсов:1 место Победитель в номинации "Дизайн-проект для отелей". INTERIA AWARDS 20121 место Победитель в номинации "Использование керамики ручной работы в интерьере". 5 Международного конкурса "Керамика и Архитектура" в рамках Международной строительной выставки "MosBuild, 2013", 1 место Победитель в номинации "WELNESS-ПРОСТРАНСТВО" (реализованный объект). в рамках архитектурного конкурса "Aqua престиж" 2014, В 2014 году организационный комитет Luxury Life style Awards(международной премии, со штаб квартирой в Лондоне, которая присуждается компаниям и брендам сегмента люкс за их исключительные достижения в данной отрасли), номинировал дизайн-бюро GERASTAR на звание:"Салон Интерьера Класса Люкс Москвы".

С 2014 года по 2018 студия работает в сегменте класса Люкс

Среди крупных объектов реализованных в Европе, отель в Греции:Pomegranate Wellnes Spa Hotel 5*.Получивший пять международных наград.В России, головной офис интернет-корпорации Rambler , а также офис медиа-компании MTV.