Меня зовут Юлия Пушкарёва, я художник-дизайнер.

Я создаю интерьерные картины более 7 лет. Это не просто картины, это предметы интерьера, которые вдохновляют! Которые создают настроение и желаемое состояние души там, где вы находитесь. Согласитесь, что в доме должно быть что-то такое, что способно создавать гармоничное настроение и умиротворение, что сделает интерьер завершённым и таким, в котором хочется не просто жить, а чувствовать себя счастливым!

Как это сделать легко и со вкусом? При помощи моих картин, способных трансформировать энергию вашего пространства!