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JULIE PUSH ART
Художники и ремесленники Новосибирск
Обзор 3Проекты (3) 5Книги идей (5)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Интерьерная картина "Бесконечность", JULIE PUSH ART JULIE PUSH ART Спальная комната Аксессуары и декор Дерево Коричневый
    Интерьерная картина "Бесконечность", JULIE PUSH ART JULIE PUSH ART Спальная комната Аксессуары и декор Дерево Коричневый
    Интерьерная картина "Бесконечность", JULIE PUSH ART JULIE PUSH ART Рабочий кабинет Аксессуары и декор Дерево Коричневый
    Интерьерная картина "Бесконечность"
    Картина-копия художницы Джорджии О`Киф "Роза Чероки", JULIE PUSH ART JULIE PUSH ART ГостинаяАксессуары и декорации Дерево Многоцветный
    Картина-копия художницы Джорджии О`Киф "Роза Чероки", JULIE PUSH ART JULIE PUSH ART ГостинаяАксессуары и декорации Дерево Многоцветный
    Картина-копия художницы Джорджии О`Киф "Роза Чероки", JULIE PUSH ART JULIE PUSH ART ГостинаяАксессуары и декорации Дерево Многоцветный
    Картина-копия художницы Джорджии О`Киф "Роза Чероки"
    Картина "Срез камня" для интерьера, JULIE PUSH ART JULIE PUSH ART ГостинаяАксессуары и декорации Дерево Многоцветный
    Картина "Срез камня" для интерьера, JULIE PUSH ART JULIE PUSH ART Рабочий кабинет Аксессуары и декор Дерево Янтарный / Золотой
    Картина "Срез камня" для интерьера, JULIE PUSH ART JULIE PUSH ART Рабочий кабинет Аксессуары и декор Дерево Многоцветный
    Картина "Срез камня" для интерьера

    Меня зовут Юлия Пушкарёва, я художник-дизайнер.

    Я создаю интерьерные картины более 7 лет. Это не просто картины, это предметы интерьера, которые вдохновляют! Которые создают настроение и желаемое состояние души там, где вы находитесь. Согласитесь, что в доме должно быть что-то такое, что способно создавать гармоничное настроение и умиротворение, что сделает интерьер завершённым и таким, в котором хочется не просто жить, а чувствовать себя счастливым!

    Как это сделать легко и со вкусом? При помощи моих картин, способных трансформировать энергию вашего пространства!

    Регионы обслуживания
    Новосибирск
    Адрес
    проспект Карла Маркса 30
    630000 Новосибирск
    Россия
    +7-9138902157 pushart.ru
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