Наше преимущество – это огромный ассортимент от бюджетных до люксовых моделей.Мы - современный интернет-магазин, предлагающий клиентам широчайший ассортимент светодиодной продукции, энергосберегающие лампы, все необходимое для интерьерного освещения, дизайнерские светильники, продукцию для уличного, торгового и производственного освещения. Наш прайс-лист содержит несколько тысяч наименований и, конечно же, сможет закрыть все ваши потребности в части освещения.Мы постоянно расширяем наш каталог, чтобы удовлетворить запрос клиента и на малый бюджет, и на высокие требования к эстетике. Мы ценим время наших клиентов и постоянно улучшаем качество обслуживания, чтобы нашим клиентам всегда было с нами легко и приятно.ТопСейл – это молодая и динамично развивающаяся торговая компания из Санкт-Петербурга.
Мы работаем более чем с 90 брендами по светильникам со всего мира, начиная от масс-маркета и заканчивая дизайнерскими моделями.
Поставляем по выгодным ценам такие бренды как: Kutek, Jago, EICHHOLTZ,
Fabbian, Flos, VIBIA, SCHONBEK и Leds C4
При необходимостимы поставляем реплики дизайнерских моделей по выгодным ценам!
- Услуги
- поставка под проект
- аналоги дизайнерских моделей
- реплики
- подбор по визуализации
- Регионы обслуживания
- Вся территория РФ и Санкт-Петербург
- Адрес
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Проспект Энергетиков 3Б офис 205
195027 Санкт-Петербург
Россия
+7-9291007502 topsale-rf.ru
197350 г. Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д.27,
корп.2, кв.15