Наше преимущество – это огромный ассортимент от бюджетных до люксовых моделей.Мы - современный интернет-магазин, предлагающий клиентам широчайший ассортимент светодиодной продукции, энергосберегающие лампы, все необходимое для интерьерного освещения, дизайнерские светильники, продукцию для уличного, торгового и производственного освещения. Наш прайс-лист содержит несколько тысяч наименований и, конечно же, сможет закрыть все ваши потребности в части освещения.Мы постоянно расширяем наш каталог, чтобы удовлетворить запрос клиента и на малый бюджет, и на высокие требования к эстетике. Мы ценим время наших клиентов и постоянно улучшаем качество обслуживания, чтобы нашим клиентам всегда было с нами легко и приятно.ТопСейл – это молодая и динамично развивающаяся торговая компания из Санкт-Петербурга.

Мы работаем более чем с 90 брендами по светильникам со всего мира, начиная от масс-маркета и заканчивая дизайнерскими моделями.

Поставляем по выгодным ценам такие бренды как: Kutek, Jago, EICHHOLTZ,

Fabbian, Flos, VIBIA, SCHONBEK и Leds C4

При необходимостимы поставляем реплики дизайнерских моделей по выгодным ценам!