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ТопСейл
Освещение Санкт-Петербург
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Проекты

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    • Ресторан Кинza-Dza, ТопСейл ТопСейл Столовая комнатаОсвещение Текстиль Серый
    Ресторан Кинza-Dza, ТопСейл ТопСейл Столовая комнатаОсвещение Текстиль Серый
    Ресторан Кинza-Dza, ТопСейл ТопСейл Столовая комнатаОсвещение Текстиль Серый
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    Ресторан Кинza-Dza

    Наше преимущество – это огромный ассортимент от бюджетных до люксовых моделей.Мы  - современный интернет-магазин, предлагающий клиентам широчайший ассортимент светодиодной продукции, энергосберегающие лампы, все необходимое для интерьерного освещения, дизайнерские светильники, продукцию для уличного, торгового и производственного освещения. Наш прайс-лист содержит несколько тысяч наименований и, конечно же, сможет закрыть все ваши потребности в части освещения.Мы постоянно расширяем наш каталог, чтобы удовлетворить запрос клиента и на малый бюджет, и на высокие требования к эстетике. Мы ценим время наших клиентов и постоянно улучшаем качество обслуживания, чтобы нашим клиентам всегда было с нами легко и приятно.ТопСейл – это молодая и динамично развивающаяся торговая компания из Санкт-Петербурга.

    Мы работаем более чем с 90 брендами по светильникам со всего мира, начиная от масс-маркета и заканчивая дизайнерскими моделями.

    Поставляем по выгодным ценам такие бренды как: Kutek, Jago, EICHHOLTZ,

    Fabbian, Flos, VIBIA, SCHONBEK и Leds C4

    При необходимостимы поставляем реплики дизайнерских моделей по выгодным ценам!  

    Услуги
    • поставка под проект
    • аналоги дизайнерских моделей
    • реплики
    • подбор по визуализации
    Регионы обслуживания
    Вся территория РФ и Санкт-Петербург
    Адрес
    Проспект Энергетиков 3Б офис 205
    195027 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9291007502 topsale-rf.ru
    Законное владение

    197350 г. Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д.27,

    корп.2, кв.15

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