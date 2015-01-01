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Fronton Studio
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Комната для подростка, Fronton Studio Fronton Studio Детская комнатa в стиле минимализм
    Комната для подростка, Fronton Studio Fronton Studio Детская комната в стиле модерн
    Комната для подростка, Fronton Studio Fronton Studio Детская комната в стиле модерн
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    Комната для подростка
    Детская для девочек, Fronton Studio Fronton Studio Детская комнатa в классическом стиле
    Детская для девочек, Fronton Studio Fronton Studio Детская комната в стиле модерн
    Детская для девочек, Fronton Studio Fronton Studio Детская комнатa в средиземноморском стиле
    Детская для девочек

    Fronton Studio - студия архитектуры и дизайна интерьеров.

    Услуги
    • дизайн интерьера квартир
    • загородных домов и других жилых помещений. Дизайн интерьера офисов
    • магазинов
    • салонов
    • ресторанов
    • кафе и других коммерческих помещений. Декорирование помещений
    • которые не требуют ремонта. 3D-визуализация интерьеров. Авторский надзор. Ремонт «под ключ» жилых и коммерческих помещений. Архитектурное проектирование частных домов и коттеджей. Строительство частных домов и коттеджей.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул. автозаводская, д.25, стр.10, оф.8-1
    000000 Москва
    Россия
    +7-4993750075 www.fronton-studio.ru
    Законное владение

    москва, ул. автозаводская, д.25, стр.10, оф.8-1

    Отзыв

    Vikki Vikki
    Обратились в дизайн-студию Fronton по рекомендации знакомых. Остались крайне довольны результатом.  Дизайн был выполнен в соответствии со всеми нашими пожеланиями. Общение было комфортным. Все было выполнено в срок. Ремонт был окончен в мае. Результат превзошел все ожидания. А помощь во время ремонта сыграла решающую роль и помогла воплотить проект в жизнь без проблем.. Всем рекомендую эту дизайн-студию!
    почти 7 лет назад
    Дата проекта: Май 2015
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