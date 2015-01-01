Fronton Studio - студия архитектуры и дизайна интерьеров.
- Услуги
- дизайн интерьера квартир
- загородных домов и других жилых помещений. Дизайн интерьера офисов
- магазинов
- салонов
- ресторанов
- кафе и других коммерческих помещений. Декорирование помещений
- которые не требуют ремонта. 3D-визуализация интерьеров. Авторский надзор. Ремонт «под ключ» жилых и коммерческих помещений. Архитектурное проектирование частных домов и коттеджей. Строительство частных домов и коттеджей.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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ул. автозаводская, д.25, стр.10, оф.8-1
000000 Москва
Россия
+7-4993750075 www.fronton-studio.ru
Законное владение
москва, ул. автозаводская, д.25, стр.10, оф.8-1