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Мой белый сад
Ландшафтные архитекторы Москва
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Проекты

Новый проект
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    • Активный сад, Мой белый сад Мой белый сад
    Активный сад, Мой белый сад Мой белый сад
    Активный сад, Мой белый сад Мой белый сад
    +22
    Активный сад
    6 соток. Проект дачного участка в современном регулярном стиле, Мой белый сад Мой белый сад Передний двор Дерево Зеленый
    6 соток. Проект дачного участка в современном регулярном стиле, Мой белый сад Мой белый сад Передний двор Дерево Зеленый
    6 соток. Проект дачного участка в современном регулярном стиле, Мой белый сад Мой белый сад Балкон и терраса в стиле минимализм Дерево Серый
    +2
    6 соток. Проект дачного участка в современном регулярном стиле
    Летний сад, Мой белый сад Мой белый сад
    Летний сад, Мой белый сад Мой белый сад
    Летний сад
    Микросад с туями и полынью, Мой белый сад Мой белый сад
    Микросад с туями и полынью, Мой белый сад Мой белый сад
    Микросад с туями и полынью, Мой белый сад Мой белый сад
    +2
    Микросад с туями и полынью
    Терраса в Новых Вешках, Мой белый сад Мой белый сад
    Терраса в Новых Вешках, Мой белый сад Мой белый сад
    Терраса в Новых Вешках, Мой белый сад Мой белый сад
    +6
    Терраса в Новых Вешках

    Ландшафтный дизайн, 3D визуализация, микросады, цветники в полуприродном стиле. «Активный сад» - сад взаимодействий с человеком: разные формы отдыха (костровая зона, столовая, беседка, качели, уединенная лавочка, место для медитации), разные формы спорта и оздоровления («утренняя тропа» с различными тактильными ощущениями, тренажеры, сад ароматов и пр), а так же детские зоны, посадки садово-огородных культур и декоративные цветники, деревья, кустарники. Наша концепция состоит в том, что все эти элементы объединить в одну эстетически сбалансированную композицию, чтобы весь участок выглядел легко и естественно.

    Услуги
    • Микросады
    • Цветники
    • ландшафтный дизайн
    • активный сад
    • проект участка
    Регионы обслуживания
    Москва и московская обл.
    Адрес
    125009 Москва
    Россия
    +7-9268263893 mywhitegarden.ru
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