Ландшафтный дизайн, 3D визуализация, микросады, цветники в полуприродном стиле. «Активный сад» - сад взаимодействий с человеком: разные формы отдыха (костровая зона, столовая, беседка, качели, уединенная лавочка, место для медитации), разные формы спорта и оздоровления («утренняя тропа» с различными тактильными ощущениями, тренажеры, сад ароматов и пр), а так же детские зоны, посадки садово-огородных культур и декоративные цветники, деревья, кустарники. Наша концепция состоит в том, что все эти элементы объединить в одну эстетически сбалансированную композицию, чтобы весь участок выглядел легко и естественно.