Вы хотите сделать свое жилье уютным и красиво оформленным? Если вы находитесь в поиске идей для оформления интерьера своего дома, то вы попали по адресу!
Мы предлагаем вам множество интересных подарков, дизайнерских штучек, стильных аксессуаров и нескучных креативных вещей.
У нас вы найдете все чтобы поднять настроение себе и окружающим, порадовать себя чем-то новым и непохожим.
Вы можете приобрести не только готовые изделия, но и заказать индивидуально по своему или нашему проекту.
ЯрдовДеко. Сделано руками и сердцем.!
#ярдовдеко #yardovdeco #handcrafted
- Регионы обслуживания
- Новосибирск
- Адрес
-
630083 Новосибирск
Россия
+7-9137679814