Архитектурно-ландшафтная компания Primula (ООО “Примула”) выполняет:

- дизайн и проектирование земельных участков,

- благоустройство и озеленение территории,

- сервисное обслуживание инженерных конструкций,

- уход за растениями и водоемами.

Создаем эксклюзивные проекты ландшафтного дизайна для территорий любой сложности и предлагаем готовые решения благоустройства.

Опыт: более 400 разработанных концепций и более 150 реализованных проектов. На рынке с 2005 года.

Все работы по проекту: создание концепции и эскиза, строительство и сервисное обслуживание благоустроенной территории - выполняются внутри Primula.

Предоставляемые услуги: Водный объект на заказ, Дизайн сада, Засухостойкие ландшафтные работы, Изготовление малых архитектурных форм, Ландшафтное проектирование, Ландшафтный дизайн, Ландшафтный дизайн участка с бассейном, Озеленение крыш, Посадка органического сада, Посадка плодовых деревьев, Проектирование участка, Садово-парковое и ландшафтное строительство.



