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Primula
Ландшафтные архитекторы Москва
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • КП Променад, Московская обл., Primula Primula
    КП Променад, Московская обл., Primula Primula
    КП Променад, Московская обл., Primula Primula
    КП Променад, Московская обл.
    Ландшафтный парк ВДНХ, г. Москва, Primula Primula Коммерческие помещения
    Ландшафтный парк ВДНХ, г. Москва
    КП СОСНОВЫЙ БОР МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Primula Primula Передний двор Зеленый
    КП СОСНОВЫЙ БОР МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Primula Primula Сад в эклектичном стиле
    КП СОСНОВЫЙ БОР МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Primula Primula Передний двор
    +3
    КП СОСНОВЫЙ БОР МОСКОВСКАЯ ОБЛ.

    Архитектурно-ландшафтная компания Primula (ООО “Примула”) выполняет:

    - дизайн и проектирование земельных участков, 

    - благоустройство и озеленение территории, 

    - сервисное обслуживание инженерных конструкций, 

    - уход за растениями и водоемами. 

    Создаем эксклюзивные проекты ландшафтного дизайна для территорий любой сложности и предлагаем готовые решения благоустройства.

    Опыт: более 400 разработанных концепций и более 150 реализованных проектов. На рынке с 2005 года.

    Все работы по проекту: создание концепции и эскиза, строительство и сервисное обслуживание благоустроенной территории - выполняются внутри Primula.

    Предоставляемые услуги: Водный объект на заказ, Дизайн сада, Засухостойкие ландшафтные работы, Изготовление малых архитектурных форм, Ландшафтное проектирование, Ландшафтный дизайн, Ландшафтный дизайн участка с бассейном, Озеленение крыш, Посадка органического сада, Посадка плодовых деревьев, Проектирование участка, Садово-парковое и ландшафтное строительство.


    Услуги
    • проектирование и реализация ландшафта
    • ландшафтная архитектура
    • озеленение
    • ландшафтный дизайн
    • благоустройство
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская обл.
    • Санкт-Петербург
    • Ленинградская обл.
    • Краснодарский край
    • Крым
    Награды компании
    Проекты компании Primula завоевали серебряные медали на 5-ом конкурсе садов Ландшафтная осень, организованном журналом Ландшафтная отрасль.
    Адрес
    3-Хорошевская, 18к1, офис 105
    123308 Москва
    Россия
    +7-4959841696 primulabio.ru
    Законное владение

    123298, город Москва, Хорошёвская 3-я улица, дом 18 корпус 1, этаж 1 офис №105

    Отзыв

    Elena Zhiglova
    почти 2 года назад
    Cергей Манц
    Заказывал новогоднее оформление дома. Понравилось то, что менеджер сразу перезвонила и без рекламы четко задала вопросы - что хочу украсить, какая площадь, какой бюджет, где находится дом. Нарисовали 3 варианта оформления на выбор. В 1-ый день украсили внутри дома, быстро и аккуратно. Снаружи работали на следующий день. Благодарю компанию, поздравляю с Наступающим Новым Годом!
    больше 2 лет назад
    Елена Ф.
    Я обратилась в Primula, потому что увидела статью их дизайнера Полины про новогодние украшения. Мой проект тоже делала она, красиво развесила гирлянды на деревьях в саду, в интерьере предусмотрела экоель. Получилось стильно и современно. Украшения вешали рабочие. Цена нормальная, не завышенная как у известных дизайнеров. В следующем году обязательно обращусь в компанию Primula.
    больше 2 лет назад
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