Архитектурно-ландшафтная компания Primula (ООО “Примула”) выполняет:
- дизайн и проектирование земельных участков,
- благоустройство и озеленение территории,
- сервисное обслуживание инженерных конструкций,
- уход за растениями и водоемами.
Создаем эксклюзивные проекты ландшафтного дизайна для территорий любой сложности и предлагаем готовые решения благоустройства.
Опыт: более 400 разработанных концепций и более 150 реализованных проектов. На рынке с 2005 года.
Все работы по проекту: создание концепции и эскиза, строительство и сервисное обслуживание благоустроенной территории - выполняются внутри Primula.
Предоставляемые услуги: Водный объект на заказ, Дизайн сада, Засухостойкие ландшафтные работы, Изготовление малых архитектурных форм, Ландшафтное проектирование, Ландшафтный дизайн, Ландшафтный дизайн участка с бассейном, Озеленение крыш, Посадка органического сада, Посадка плодовых деревьев, Проектирование участка, Садово-парковое и ландшафтное строительство.
- Услуги
- проектирование и реализация ландшафта
- ландшафтная архитектура
- озеленение
- ландшафтный дизайн
- благоустройство
- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская обл.
- Санкт-Петербург
- Ленинградская обл.
- Краснодарский край
- Крым
- Награды компании
- Проекты компании Primula завоевали серебряные медали на 5-ом конкурсе садов
Ландшафтная осень, организованном журналом
Ландшафтная отрасль.
- Адрес
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3-Хорошевская, 18к1, офис 105
123308 Москва
Россия
+7-4959841696 primulabio.ru
123298, город Москва, Хорошёвская 3-я улица, дом 18 корпус 1, этаж 1 офис №105