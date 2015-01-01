Cartelle Design - студия дизайна интерьера из Санкт-Петербурга. Мы специализируемся на создании частных и общественных интерьеров. Предоставляем полный спектр услуг: от разработки дизайн-проекта до сопровождения строительных работ и комплектации объекта.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Авторский надзор
- Составление сметы
- Комплектация объекта
- Графическое сопровождение
- Консультации
- Регионы обслуживания
- Весь мир
- Награды компании
- BATIMAT INSIDE 2019: Жилое пространство
- ADD AWARDS 2018: Кухня – территория контрастов
- BATIMAT INSIDE 2018: Общественное пространство
- 3ddd 2017: Ванная комната
- ADD AWARDS 2016: Horeca-концепт
- BATIMAT INSIDE 2015: Жилое пространство
- PINWIN 2015: Компактное пространство
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- Адрес
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набережная Обводного канала 199-201, Н, 3 этаж, офис 8
190020 Санкт-Петербург
Россия
+7-9811450156 cartelledesign.com
195298, Санкт-Петербург, пр. Косыгина 30/3/90