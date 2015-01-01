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Cartelle Design
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Ok loft, Cartelle Design Cartelle Design Гостиная в стиле лофт
    Ok loft, Cartelle Design Cartelle Design Гостиная в стиле лофт
    Ok loft, Cartelle Design Cartelle Design Кухня в стиле лофт
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    Ok loft
    Loft 199, Cartelle Design Cartelle Design Конференц-центры в стиле лофт
    Loft 199, Cartelle Design Cartelle Design Конференц-центры в стиле лофт
    Loft 199, Cartelle Design Cartelle Design Конференц-центры в стиле лофт
    Loft 199
    Copper Field, Cartelle Design Cartelle Design Гостиные в эклектичном стиле
    Copper Field, Cartelle Design Cartelle Design Гостиные в эклектичном стиле
    Copper Field, Cartelle Design Cartelle Design Кухни в эклектичном стиле
    Copper Field

    Cartelle Design - студия дизайна интерьера из Санкт-Петербурга. Мы специализируемся на создании частных и общественных интерьеров. Предоставляем полный спектр услуг: от разработки дизайн-проекта до сопровождения строительных работ и комплектации объекта.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Авторский надзор
    • Составление сметы
    • Комплектация объекта
    • Графическое сопровождение
    • Консультации
    Регионы обслуживания
    Весь мир
    Награды компании
    • BATIMAT INSIDE 2019: Жилое пространство
    • ADD AWARDS 2018: Кухня – территория контрастов
    • BATIMAT INSIDE 2018: Общественное пространство
    • 3ddd 2017: Ванная комната
    • ADD AWARDS 2016: Horeca-концепт
    • BATIMAT INSIDE 2015: Жилое пространство
    • PINWIN 2015: Компактное пространство
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    Адрес
    набережная Обводного канала 199-201, Н, 3 этаж, офис 8
    190020 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9811450156 cartelledesign.com
    Законное владение

    195298, Санкт-Петербург, пр. Косыгина 30/3/90

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