Территория производства организации НРБ-групп занимает масштабы 3489 квадратных метров в Москве и имеет целых 5 линий. Линии производства оборудованы автоматическим и полуавтоматическим оборудованием авторства фирмы Fabio Perini из Италии. Организация НРБ-групп занимается отправкой изделий больше чем на 2,5 тысячи объектов на всей территории СНГ, не превысив при этом показатель ежегодного бракованной продукции в 0,29%.