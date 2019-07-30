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ООО «НРБ-групп»
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    • Бумажная продукция, ООО «НРБ-групп» ООО «НРБ-групп»
    Бумажная продукция

    Территория производства организации НРБ-групп занимает масштабы 3489 квадратных метров в Москве и имеет целых 5 линий. Линии производства оборудованы автоматическим и полуавтоматическим оборудованием авторства фирмы Fabio Perini из Италии. Организация НРБ-групп занимается отправкой изделий больше чем на 2,5 тысячи объектов на всей территории СНГ, не превысив при этом показатель ежегодного бракованной продукции в 0,29%.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Открытое шоссе, д.14
    107370 Москва
    Россия
    +7-4952553313 nrb-land.ru
    Законное владение

    г.Москва, Открытое шоссе, д.14

    Отзыв

    Сергей Степанов
    почти 2 года назад
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