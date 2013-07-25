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FABBRI мебель и декор
Мебель и аксессуары Раменское, Московская область, Россия
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

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    • мебель в беседку ,баню, FABBRI мебель и декор FABBRI мебель и декор Сад Мебель Дерево Многоцветный
    мебель в беседку ,баню, FABBRI мебель и декор FABBRI мебель и декор Сад Мебель Дерево Многоцветный
    мебель в беседку ,баню, FABBRI мебель и декор FABBRI мебель и декор Сад Мебель Дерево Многоцветный
    +4
    мебель в беседку ,баню
    мебель на заказ, FABBRI мебель и декор FABBRI мебель и декор ГардеробнаяХранение Дерево Синий
    мебель на заказ, FABBRI мебель и декор FABBRI мебель и декор ГостинаяШкафы и серванты Дерево Бежевый
    мебель на заказ, FABBRI мебель и декор FABBRI мебель и декор ГостинаяШкафы и серванты Дерево Бежевый
    +2
    мебель на заказ
    столы из слэбов, FABBRI мебель и декор FABBRI мебель и декор ГостинаяАксессуары и декорации Дерево Коричневый
    столы из слэбов, FABBRI мебель и декор FABBRI мебель и декор ГостинаяАксессуары и декорации Дерево
    столы из слэбов, FABBRI мебель и декор FABBRI мебель и декор Рабочий кабинет Аксессуары и декор Дерево Многоцветный
    +4
    столы из слэбов
    Экраны для батарей, FABBRI мебель и декор FABBRI мебель и декор ГостинаяАксессуары и декорации Дерево Бежевый
    Экраны для батарей, FABBRI мебель и декор FABBRI мебель и декор Рабочий кабинет в классическом стиле Дерево Коричневый
    Экраны для батарей, FABBRI мебель и декор FABBRI мебель и декор Спальная комната Аксессуары и декор МДФ Бежевый
    +1
    Экраны для батарей
    Ставни и камин, FABBRI мебель и декор FABBRI мебель и декор ГостинаяАксессуары и декорации МДФ Бежевый
    Ставни и камин, FABBRI мебель и декор FABBRI мебель и декор Деревянные дома Дерево Бежевый
    Ставни и камин, FABBRI мебель и декор FABBRI мебель и декор Деревянные окна Дерево Бежевый
    Ставни и камин

    Всем Привет. Наша мастерская FABBRI делает мебель из массива эксклюзивных пород дерева. Также у нас есть свои магазины в городе Раменское где мы продаем много декора . Также мы работаем с дизайнерами . Делаем не стандартную мебель.

    Услуги
    меб и ель. декор.
    Регионы обслуживания
    • Москва. Московская область.
    • Раменское
    • Раменское, Московская область, Россия
    Награды компании
    Принимаем участие В городских праздниках.
    Адрес
    Михалевича 116 а
    140100 Раменское, Московская область, Россия
    Россия
    +7-9165553371 fabbri-ca.ru
    Законное владение

    Г. Раменское михалевича 116А.

    Отзыв

    kopchenova
    С учетом всех наших пожеланий командой Fabbri  было изготовлено и установлено межкомнатное интерьерное окно из массива дуба с раздвигающимися створками-ставнями. Большое спасибо всей команде Fabbri за отличную работу!
    около 2 лет назад
    Дата проекта: Ноябрь 2019
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