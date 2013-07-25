Всем Привет. Наша мастерская FABBRI делает мебель из массива эксклюзивных пород дерева. Также у нас есть свои магазины в городе Раменское где мы продаем много декора . Также мы работаем с дизайнерами . Делаем не стандартную мебель.
- Услуги
- меб и ель. декор.
- Регионы обслуживания
- Москва. Московская область.
- Раменское
- Раменское, Московская область, Россия
- Награды компании
- Принимаем участие В городских праздниках.
- Адрес
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Михалевича 116 а
140100 Раменское, Московская область, Россия
Россия
+7-9165553371 fabbri-ca.ru
Законное владение
Г. Раменское михалевича 116А.