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PANAMERA
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
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Проекты

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    • Квартира ЖК Clever Park, PANAMERA PANAMERA Встроенные кухни
    Квартира ЖК Clever Park, PANAMERA PANAMERA Гостиная в стиле модерн
    Квартира ЖК Clever Park, PANAMERA PANAMERA Встроенные кухни
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    Квартира ЖК Clever Park

    Студия дизанйа PANAMERA  разработает и воплотит в жизнь дизайн проект вашей квартиры или загородного дома - коттеджа, кафе или ресторана, а так же офиса или апартаментов в Екатеринбурге и других городах России.


    Мы разработаем для вас продуманное и эргономичное планировочное решение, создадим красивую и реалистичную 3D визуализацию вашего будущего интерьера, разработаем подробный и профессиональный комплект всех необходимых чертежей, проведём качественно и в срок все отделочно-строительные и монтажные  работы, полностью укомплектуем ваш будущий интерьер, проведём профессиональный авторский надзор, чтобы ваш интерьер максимально соответствовал разработанному в нашей студии дизайн проекту, а так же проведём декорирование интерьера, что сделает его ещё более стильным и уютным.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Дизайн-проект интерьера
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург
    Адрес
    Посадская 28а
    620102 Екатеринбург
    Россия
    +7-9221682292 panamerastudio.ru
    Законное владение

    Екатеринбург. Уральская 57/2 - 152

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