Студия дизанйа PANAMERA разработает и воплотит в жизнь дизайн проект вашей квартиры или загородного дома - коттеджа, кафе или ресторана, а так же офиса или апартаментов в Екатеринбурге и других городах России.





Мы разработаем для вас продуманное и эргономичное планировочное решение, создадим красивую и реалистичную 3D визуализацию вашего будущего интерьера, разработаем подробный и профессиональный комплект всех необходимых чертежей, проведём качественно и в срок все отделочно-строительные и монтажные работы, полностью укомплектуем ваш будущий интерьер, проведём профессиональный авторский надзор, чтобы ваш интерьер максимально соответствовал разработанному в нашей студии дизайн проекту, а так же проведём декорирование интерьера, что сделает его ещё более стильным и уютным.