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В настоящее время многие люди работают из дома. Благодаря интернету, это более чем возможно. Некоторые из этих людей работают дома весь день, а другие только по нескольку часов вечером.
Жители холодных скандинавских стран, больше чем остальные нуждающиеся в солнечном свете, при обустройстве своего жилья отдают предпочтение уютному и теплому интерьеру, избегая роскошных и обязывающих убранств.