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ParcH
Дизайнеры интерьера Киев
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • ЖК Владимирский, ParcH ParcH Гостиная в стиле модерн
    ЖК Владимирский, ParcH ParcH Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    ЖК Владимирский, ParcH ParcH Гостиная в стиле модерн
    +6
    ЖК Владимирский

    P'arch - это не просто студия, где создают интерьерный дизайн. Мы, как хороший портной, подгоняем квадратные метры до тех пор, пока они не превращаются в ваше персональное пространство. Не скроем, зачастую на это уходит времени гораздо больше, чем на покупку готового решения. Но главное, что вы получаете с нами - это новое качество жизни. 

    Мы много работаем и много учимся, чтоб наши интерьеры не были похожи друг на друга или на проекты других студий. Наш проект может быть лишь отражением своего владельца. 

    Наши интерьеры обязательно отвечают трем основным параметрам: функциональность, честность, качество. 

    При проектировании мы проживаем ваш ремонт на бумаге: продумываем все сложные узлы, просчитываем все материалы и составляем подробные графики закупок. Это не значит, что мы оставим вас один на один со стройкой. Наоборот, подробный проект поможет избежать грубых ошибок, затянутых сроков и непредвиденных расходов. 

    Регионы обслуживания
    Киев
    Адрес
    ул. Липковского, 16-А
    04128 Киев
    Украина
    +380-995584456 parch.com.ua

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