В нашем Центре опытные архитекторы и дизайнеры работают совместно. Благодаря этому сотрудничеству все дизайн проекты интерьеров и архитектурные проекты жилых и общественных зданий получаются эстетически привлекательными, функциональными и реализуемыми.
Мы с удовольствием разработаем для Вас дизайн проект интерьера, эскизный или рабочий проект коттеджа, жилого комплекса, гостиницы, ресторана, магазина, офиса, торгово-развлекательного центра и любого другого жилого или коммерческого объекта. Подробности на нашем сайте.
Цена зависит от сложности задачи и объема проектных работ. Мы успешно работаем удаленно с любым регионом России и по всему миру.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Проект коттеджа
- Проект частного дома
- Проект магазина
- Проект гостиницы
- Проект офисного здания
- Проект жилого комплекса
- Проект ресторана
- Проект торгового центра
- Дизайн проект
- Дизайн интерьера
- Консультация архитектора
- Консультация дизайнера
- Дизайн интерьера квартиры
- Дизайн интерьера гостиной
- Дизайн интерьера спальни
- Дизайн интерьера кухни
- Дизайн интерьера ванной
- Дизайн интерьера дома
- Дизайн интерьера офиса
- Дизайн интерьера гостиницы
- Дизайн интерьера магазина
- Дизайн интерьера ресторана
- Дизайн интерьера кафе
- Дизайн интерьера бара
- Дизайн интерьера торгового центра
- Показать все 26 услуги
- Регионы обслуживания
- Российская Федерация и Ростов-на-Дону
- Адрес
-
ул. Пушкинская, д. 57
344082 Ростов-На-Дону
Россия
+7-9001247190 arhitector-rostov.ru