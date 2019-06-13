В нашем Центре опытные архитекторы и дизайнеры работают совместно. Благодаря этому сотрудничеству все дизайн проекты интерьеров и архитектурные проекты жилых и общественных зданий получаются эстетически привлекательными, функциональными и реализуемыми.

Мы с удовольствием разработаем для Вас дизайн проект интерьера, эскизный или рабочий проект коттеджа, жилого комплекса, гостиницы, ресторана, магазина, офиса, торгово-развлекательного центра и любого другого жилого или коммерческого объекта. Подробности на нашем сайте.

Цена зависит от сложности задачи и объема проектных работ. Мы успешно работаем удаленно с любым регионом России и по всему миру.