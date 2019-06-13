Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Центр архитектуры и дизайна <q>Freeдом</q>
Архитекторы Ростов-На-Дону
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн офиса, Центр архитектуры и дизайна "Freeдом" Центр архитектуры и дизайна 'Freeдом'
    Дизайн офиса
    Гостиница в Ростове-на-Дону, Центр архитектуры и дизайна "Freeдом" Центр архитектуры и дизайна 'Freeдом'
    Гостиница в Ростове-на-Дону, Центр архитектуры и дизайна "Freeдом" Центр архитектуры и дизайна 'Freeдом'
    Гостиница в Ростове-на-Дону
    Дизайн кухни-столовой, Центр архитектуры и дизайна "Freeдом" Центр архитектуры и дизайна 'Freeдом'
    Дизайн кухни-столовой, Центр архитектуры и дизайна "Freeдом" Центр архитектуры и дизайна 'Freeдом'
    Дизайн кухни-столовой, Центр архитектуры и дизайна "Freeдом" Центр архитектуры и дизайна 'Freeдом'
    Дизайн кухни-столовой
    Частный дом в Ростовской области, Центр архитектуры и дизайна "Freeдом" Центр архитектуры и дизайна 'Freeдом'
    Частный дом в Ростовской области, Центр архитектуры и дизайна "Freeдом" Центр архитектуры и дизайна 'Freeдом'
    Частный дом в Ростовской области, Центр архитектуры и дизайна "Freeдом" Центр архитектуры и дизайна 'Freeдом'
    +1
    Частный дом в Ростовской области

    В нашем Центре опытные архитекторы и дизайнеры работают совместно. Благодаря этому сотрудничеству все дизайн проекты интерьеров и архитектурные проекты жилых и общественных зданий получаются эстетически привлекательными, функциональными и реализуемыми.

    Мы с удовольствием разработаем для Вас дизайн проект интерьера, эскизный или рабочий проект коттеджа, жилого комплекса, гостиницы, ресторана, магазина, офиса, торгово-развлекательного центра и любого другого жилого или коммерческого объекта. Подробности на нашем сайте.

    Цена зависит от сложности задачи и объема проектных работ. Мы успешно работаем удаленно с любым регионом России и по всему миру.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Проект коттеджа
    • Проект частного дома
    • Проект магазина
    • Проект гостиницы
    • Проект офисного здания
    • Проект жилого комплекса
    • Проект ресторана
    • Проект торгового центра
    • Дизайн проект
    • Дизайн интерьера
    • Консультация архитектора
    • Консультация дизайнера
    • Дизайн интерьера квартиры
    • Дизайн интерьера гостиной
    • Дизайн интерьера спальни
    • Дизайн интерьера кухни
    • Дизайн интерьера ванной
    • Дизайн интерьера дома
    • Дизайн интерьера офиса
    • Дизайн интерьера гостиницы
    • Дизайн интерьера магазина
    • Дизайн интерьера ресторана
    • Дизайн интерьера кафе
    • Дизайн интерьера бара
    • Дизайн интерьера торгового центра
    • Показать все 26 услуги
    Регионы обслуживания
    Российская Федерация и Ростов-на-Дону
    Адрес
    ул. Пушкинская, д. 57
    344082 Ростов-На-Дону
    Россия
    +7-9001247190 arhitector-rostov.ru
    Законное владение


      Add SEO element