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KOMANDOR
Мебель и аксессуары Москва
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    • Бренд KOMANDOR появился в 1992 году после изготовления роликового механизма для раздвижных дверей. Эта конструкция быстро получила признание в Европе. Сейчас изделие KOMANDOR поставляется в 143 страны, в 11 из них работают официальные представительства. Каждый второй шкаф-купе в Западной Европе изготавливается с использованием системы Командор. Ролик KOMANDOR выдерживает до 10000 открываний или 30 лет работы. Его конструкция — единственная в мире, для которой оформлен патент. «Легендарное качество» раздвижных систем подтверждается сертификатом ISO 9001:2008. Они изготавливаются только из проверенного сырья.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Киевское шоссе, дв4с1кБ, корпус А
    108811 Москва
    Россия
    +7-4993404560 1komandor.ru
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