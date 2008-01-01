Бренд KOMANDOR появился в 1992 году после изготовления роликового механизма для раздвижных дверей. Эта конструкция быстро получила признание в Европе. Сейчас изделие KOMANDOR поставляется в 143 страны, в 11 из них работают официальные представительства. Каждый второй шкаф-купе в Западной Европе изготавливается с использованием системы Командор. Ролик KOMANDOR выдерживает до 10000 открываний или 30 лет работы. Его конструкция — единственная в мире, для которой оформлен патент. «Легендарное качество» раздвижных систем подтверждается сертификатом ISO 9001:2008. Они изготавливаются только из проверенного сырья.