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1+1 studio
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 5Проекты (5) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Прованс на Крестовском, 1+1 studio 1+1 studio Гостиная в классическом стиле Белый
    Прованс на Крестовском, 1+1 studio 1+1 studio Гостиная в классическом стиле
    Прованс на Крестовском, 1+1 studio 1+1 studio Кухня в классическом стиле
    +13
    Прованс на Крестовском
    Таунхаус на Удельной, 1+1 studio 1+1 studio Столовая комната в стиле модерн
    Таунхаус на Удельной, 1+1 studio 1+1 studio Гостиная в стиле модерн
    Таунхаус на Удельной, 1+1 studio 1+1 studio Гостиная в стиле модерн
    +8
    Таунхаус на Удельной
    Квартира на Кирочной, 1+1 studio 1+1 studio Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира на Кирочной, 1+1 studio 1+1 studio Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира на Кирочной, 1+1 studio 1+1 studio Кухни в эклектичном стиле
    +5
    Квартира на Кирочной
    Квартира в ЖК Аэробус, 1+1 studio 1+1 studio Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в ЖК Аэробус, 1+1 studio 1+1 studio Гостиная в стиле минимализм
    Квартира в ЖК Аэробус, 1+1 studio 1+1 studio Гостиная в стиле минимализм
    +14
    Квартира в ЖК Аэробус
    Тепло натурального дерева, 1+1 studio 1+1 studio Ванная комната в стиле минимализм
    Тепло натурального дерева, 1+1 studio 1+1 studio Ванная комната в стиле минимализм
    Тепло натурального дерева, 1+1 studio 1+1 studio Ванная комната в стиле минимализм
    +5
    Тепло натурального дерева

    Студия 1+1 занимается проектированием, дизайном и визуализацией частных жилых помещений. Также осуществляет сотрудничество с архитекторами и дизайнерами  в области 3д-визуализации.

    Услуги
    Дизайн интерьера, Проектирование и визуализация
    Регионы обслуживания
    Россия, европа и Санкт-Петербург
    Награды компании
    • Финалисты конкурса Кухня в современном стиле проводимый компанией производителем кухонь Leight
    • Финалисты конкурса Villeroy&Boch: реализованные проекты и ванная комната мечты, проект вошел в ТОП-20 по мнению производителей компании Villeroy&Boch
    Адрес
    197349 Санкт-Петербург
    Россия
    www.1plus1studio.net

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