Студия 1+1 занимается проектированием, дизайном и визуализацией частных жилых помещений. Также осуществляет сотрудничество с архитекторами и дизайнерами в области 3д-визуализации.
- Услуги
- Дизайн интерьера, Проектирование и визуализация
- Регионы обслуживания
- Россия, европа и Санкт-Петербург
- Награды компании
- Финалисты конкурса
Кухня в современном стилепроводимый компанией производителем кухонь Leight
- Финалисты конкурса
Villeroy&Boch: реализованные проекты и ванная комната мечты, проект вошел в ТОП-20 по мнению производителей компании Villeroy&Boch
- Финалисты конкурса
- Адрес
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197349 Санкт-Петербург
Россия
www.1plus1studio.net