Специализация - жилые интерьеры. Коттеджи, квартиры любой сложности. Большой опыт работы со смежными организациями по вентиляции и кондиционированию, сметам, сантехпроектированию, электрике и слаботочке. Работаем со всеми материалами по реализации проекта мечты в жизнь.

* Опыт работы более 15 лет.

* Спецификации и расчеты. Посчитаем стоимость материалов и мебель что позволит оценить предстоящие расходы на ремонт.