Специализация - жилые интерьеры. Коттеджи, квартиры любой сложности. Большой опыт работы со смежными организациями по вентиляции и кондиционированию, сметам, сантехпроектированию, электрике и слаботочке. Работаем со всеми материалами по реализации проекта мечты в жизнь.
* Опыт работы более 15 лет.
* Спецификации и расчеты. Посчитаем стоимость материалов и мебель что позволит оценить предстоящие расходы на ремонт.
- Услуги
- дизайн интерьера
- дизайн ванной
- дизайн офиса
- дизайн дома
- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская область
- Звенигород
- Москва, Россия
- Адрес
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143180 Москва, Россия
Россия
+7-9166370730 www.designprofile.ru