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Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Московская квартира неоклассика, designprofile designprofile Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Московская квартира неоклассика, designprofile designprofile ГостинаяДиваны и кресла Коричневый
    Московская квартира неоклассика, designprofile designprofile ГостинаяАксессуары и декорации Зеленый
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    Московская квартира неоклассика

    Специализация - жилые интерьеры. Коттеджи, квартиры любой сложности. Большой опыт работы со смежными организациями по вентиляции и кондиционированию, сметам, сантехпроектированию, электрике и слаботочке. Работаем со всеми материалами по реализации проекта мечты в жизнь.

    * Опыт работы более 15 лет. 

    * Спецификации и расчеты. Посчитаем стоимость материалов и мебель что позволит оценить предстоящие расходы на ремонт.

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • дизайн ванной
    • дизайн офиса
    • дизайн дома
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область
    • Звенигород
    • Москва, Россия
    Адрес
    143180 Москва, Россия
    Россия
    +7-9166370730 www.designprofile.ru
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