15 идей для создания изголовья кровати

Изголовье – это структура, которая подчеркивает дизайн, выражает вашу личность и вкусы. При выборе этого элемента учитывайте размер кровати, стиль интерьера. Есть много материалов и конструкций, которые можно использовать для созд…

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