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Кровати с эффектным изголовьем привносят в интерьер спальни яркий стиль и оригинальность. При этом не обязательно придумывать что-то невероятно роскошное. Даже простая, но нетривиальная идея может стать тем акцентом интерьера, кот…
Изголовье – это структура, которая подчеркивает дизайн, выражает вашу личность и вкусы. При выборе этого элемента учитывайте размер кровати, стиль интерьера. Есть много материалов и конструкций, которые можно использовать для созд…