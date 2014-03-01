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Ольга Макарова (Экодизайн)
Архитекторы Москва
Обзор 9Проекты (9) 5Книги идей (5)
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Проекты

Новый проект
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    • Кружева и золото, Ольга Макарова (Экодизайн) Ольга Макарова (Экодизайн) Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Кружева и золото, Ольга Макарова (Экодизайн) Ольга Макарова (Экодизайн) Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Кружева и золото, Ольга Макарова (Экодизайн) Ольга Макарова (Экодизайн) Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +8
    Кружева и золото
    Квартира с архитектурной темой , Ольга Макарова (Экодизайн) Ольга Макарова (Экодизайн) Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Квартира с архитектурной темой , Ольга Макарова (Экодизайн) Ольга Макарова (Экодизайн) Кухня в классическом стиле Зеленый
    Квартира с архитектурной темой , Ольга Макарова (Экодизайн) Ольга Макарова (Экодизайн) Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +4
    Квартира с архитектурной темой
    Ар деко с мужским лицом. , Ольга Макарова (Экодизайн) Ольга Макарова (Экодизайн) Гостиная в классическом стиле Черный
    Ар деко с мужским лицом. , Ольга Макарова (Экодизайн) Ольга Макарова (Экодизайн) Гостиная в классическом стиле Черный
    Ар деко с мужским лицом. , Ольга Макарова (Экодизайн) Ольга Макарова (Экодизайн) Ванная в классическом стиле Фиолетовый / Лиловый
    Ар деко с мужским лицом.
    Уютная квартира в теплых тонах, Ольга Макарова (Экодизайн) Ольга Макарова (Экодизайн) КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
    Уютная квартира в теплых тонах, Ольга Макарова (Экодизайн) Ольга Макарова (Экодизайн) Кухня в классическом стиле
    Уютная квартира в теплых тонах, Ольга Макарова (Экодизайн) Ольга Макарова (Экодизайн) ГостинаяОсвещение
    +8
    Уютная квартира в теплых тонах
    Расширяя пространство. , Ольга Макарова (Экодизайн) Ольга Макарова (Экодизайн) Гостиная в стиле минимализм
    Расширяя пространство. , Ольга Макарова (Экодизайн) Ольга Макарова (Экодизайн) Гостиная в стиле минимализм
    Расширяя пространство. , Ольга Макарова (Экодизайн) Ольга Макарова (Экодизайн) Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +13
    Расширяя пространство.
    В смелых красках, Ольга Макарова (Экодизайн) Ольга Макарова (Экодизайн) Спальня в азиатском стиле
    В смелых красках, Ольга Макарова (Экодизайн) Ольга Макарова (Экодизайн) Ванная в азиатском стиле
    В смелых красках, Ольга Макарова (Экодизайн) Ольга Макарова (Экодизайн) Рабочий кабинет в азиатском стиле
    +3
    В смелых красках
    Показать все 9 проекты

    Студия дизайна интерьера Экодизайн успешно работает с 2005 г. За это время нам реализовано множество проектов домов и квартир. Мы любим нашу работу за творчество, а наших заказчиков за то, что дают нам возможность заниматься любимым делом.

    Услуги
    архитектура и Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Нахимовский пр-т
    • 24
    • офис 516-518
    • Москва и МО
    Награды компании
    2012 Конкурс Дом для жизни в балансе с природой Rockwooll Арх Москва 3-я премия
    Адрес
    Нахимовский пр-т, 24, офис 516-518
    117349 Москва
    Россия
    +7-9255046892 www.ecodesign-online.ru
    Законное владение

    Экспострой на Нахимовском Нахимовский пр-т 24, офис 516-518

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