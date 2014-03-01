Студия дизайна интерьера Экодизайн успешно работает с 2005 г. За это время нам реализовано множество проектов домов и квартир. Мы любим нашу работу за творчество, а наших заказчиков за то, что дают нам возможность заниматься любимым делом.
- Услуги
- архитектура и Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Москва
- Нахимовский пр-т
- 24
- офис 516-518
- Москва и МО
- Награды компании
- 2012 Конкурс
Дом для жизни в балансе с природойRockwooll Арх Москва 3-я премия
- Адрес
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Нахимовский пр-т, 24, офис 516-518
117349 Москва
Россия
+7-9255046892 www.ecodesign-online.ru
Экспострой на Нахимовском Нахимовский пр-т 24, офис 516-518